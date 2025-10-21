ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Не започвайте важни дела и не спорете
©
Не бива да започвате никакви важни дела - денят не е благоприятен за нови начала, дълги пътувания и важни сделки. Забранено е да се карате или да обиждате някого - според легендата, силните спорове биха могли да "привлекат неприятности" през цялата зима.
На жените не е било позволено да перат дрехи или да окачват прането навън след залез слънце - това се е смятало за "предизвикателство" към студа и духовете на есента.
Още от категорията
/
Проф. Рачев: Ще започне гирлянда от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
09:00
Стягат сватба
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на еп...
15:58 / 20.10.2025
Проучване: Слагайте сол във водата за варене на макарони
12:24 / 20.10.2025
Синоптик: До дни идва "циганско лято"!
11:25 / 20.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.