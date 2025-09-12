ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Спазвайте това важно поверие
На този ден не бива да започваме важни дела.
ЕП: Средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% за 8 години, бездомни са 1.3 млн. европейци
11.09
"Нещата, от които се прави пластмаса, причиняват заболявания на ендокринната система и проблеми с репродуктивността"
11.09
Племето на Лечителите от "Игри на волята" за пореден път доказа, че интелектът е с предимство пред мускулите
11.09
