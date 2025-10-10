ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Въздържайте се от тежка физическа работа
Те са християнски светци, които пострадали за вярата си през 3-4 век и чиито живот и мъченическа смърт се почитат както в православната, така и в католическата традиция.
На този ден се препоръчва въздържането от тежка физическа работа - това се счита за неуважение към светите мъченици. Не бива да пътувате далеч - по това време започват есенни мъгли и първите ранни слани, които могат да се появят по пътя.
Забранено е да се обиждат братя или сестри - народът е казвал: "Ако се скараш със сестра си на Евлампия, няма да има мир цяла година".
Този ден се е смятал за граница между топлата есен и началото на студа, затова му се е отдавало особено значение.
