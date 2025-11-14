Празник е, българи с красиви имена имат имен ден!
Св. апостол Филип от дванадесетте апостоли проповядвал в Галилея, Гърция, Аравия, Етиопия. Той вършел чудеса - възкресил мъртвец от Иерапол. Придружавали го сестра му Мариамна и апостол Вартоломей. Загинал в Иерапол, разпнат на кръст с глава надолу, повесен високо, хвърляли камъни по него.
Апостол Варнава разпнали на стените на разрушен от тях храм на една ехидна. Станало страшно земетресение. народът изплашен, се спуснал да проси молитвите на апостолите. Снели апостол Варнава още жив и той погребал тялото на апостол Филип. Вартоломей отишъл в Армения, приел кръстна смърт, а Мариамна заминала за Ликаония, обърнала мнозина във вярата.
Имен ден празнуват всички, които носят името Филип, Филипа и производните им.
