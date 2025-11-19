На 19 ноември православната църква почита светия пророк Авдий и св. мъченик Варлаам. Денят е свързан с народни знаци, поличби и важна забрана, която засяга храната.Св. прор. Авдий служил при двора на израилския цар Ахав. Когато целият Израил отстъпил от Бога и започнал да се покланя на Ваал, той тайно служел на истинския Бог на отците си. Съпругата на Ахав - Йезавел, изтребвала пророците господни, но Авдий скрил сто пророци в две пещери и ги хранил по време на глада. По-късно тръгнал след св. Илия и се сдобил с дух на пророчество, понеже запазил и хранил Господните пророци. След смъртта си Авдий бил погребан при предците си.Топъл и ясен 19 ноември обещава мека зима и по-късно падане на първия сняг. Ако денят е студен или снежен, според поверието зимата ще бъде ранна и сурова. Сутрешната мъгла предвещава слана и ясен ден.Според народните вярвания на този ден не бива да се изхвърлят остатъци от храна. Смята се, че е по-добре да бъдат дадени на животните, тъй като това носи просперитет и предпазва от бедност.Не се препоръчва и напускането на дома без спешна нужда, особено след залез слънце. Вярва се, че тогава човек може лесно да се разболее или да привлече неприятности.Пророк Авдий е почитан като покровител на семейството и домашния уют. На този ден хората се обръщат към него с молба за мир и благополучие у дома. Към св. мъченик Варлаам вярващите отправят кратка, но искрена молитва: "Моли се на Бога за нас!“, поверявайки му надеждите си и своята вяра.