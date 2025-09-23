ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е, но има поверия! Не взимайте съдбоносни решения
В дните на цар Ирод в град Хеврон живеел свещеникът Захарий с жена си Елисавета – братовчедка на Св. Анна. Двамата страдали много, че нямат деца. Макар и в напреднала възраст, непрестанно и горещо се молели за наследник. Един ден молитвите им дали резултат и се случило чудо. Елисавета заченала и родила син точно както било известено на Захарий от св. архангел Гавриил. Ангелът му казал още, че детето ще се нарича Йоан и не само ще проповядва идването на Месията, но и ще го посочи на хората.
Светата дева Ириада живеела в Александрия. Веднъж, като отишла на извора, за да си налее вода, тя видяла един кораб, който спрял на брега. На този кораб се намирали множество миряни и духовници, оковани във вериги, които ги водели на мъчение заради изповядване на името на Иисуса Христа. Внезапно Ириада пламнала от голяма любов към Господа. Тя доброволно се присъединила към Христовите затворници и била окована във вериги заедно с тях. След като корабът пристигнал в египетския град Антинопол, света Ириада преди всички други претърпяла жестоки изтезания и била посечена с меч. Това станало около 308 година.
Поверия, традиции и обичаи, свързани с празника
По днешния ден може да се гадае какво ще бъде времето:
– дъжд на този ден – останалата част от месеца ще бъде топла;
– слънцето грее слабо – ще има дъжд в края на септември;
На 23 септември, както и на всеки друг ден, Църквата се противопоставя на кавгите, сквернословието, клюките, клеветите и осъждането, както и срещу завистта, алчността, отмъщението и отчаянието. Не трябва да отказвате на тези, които искат помощ.
На този ден не трябва да се вземат съдбоносни решения – всичко може да се обърка, ругатните, изречени по адрес на съпруг означават дългосрочни проблеми в семейството.
На този ден човек не трябва да се оплаква от живота – хората вярват, че това може само да влоши ситуацията. Молитвите на този празник са посветени на изцеление от болести, особено главоболие, отърваване от лоши инавици, успокояване на душата, а също и за раждане на дете.
Според народните обичаи от 23 септември започва подготовката на дома за зимата, започват да подготвят дърва за огрев. Денят се счита за благоприятен за домакинска работа в навечерието на зимата и преди падането на сланата.
