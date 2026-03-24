Тази събота, 28 март, е празникът на Цалапишкия бабек и виното. Село Цалапица е едно хубаво, китно селце близо до Пловдив, където има традиция да се прави цалапишки бабек. Това съобщи създателят на инициативата "Кулинарните фестивали на България“ Стоян Стоянов в предаванетона"Също така и виното е важна част от празника. Бабекът е нещо, което всеки познава по различен начин – дали като бабек, дали като "дядо“, или под друго име, но с различен вкус и рецепта. Събитието се организира за шести пореден път, така че всички наши слушатели, които имат възможност, могат да го посетят и да се насладят на атмосферата", каза той."Нещо друго интересно, което се случва – и то не е насочено само към традиционната кухня, а и към по-модерната и младежка кулинарна сцена – е събитие, което ние организираме в град Момчилград", споделя той."Много хора не са ходили там, а той е съвсем близо до Кърджали. Там ще направим младежка кулинарна сцена, където ще готвят както известни, така и по-малко известни готвачи. Те ще представят азиатска, средиземноморска и традиционна българска кухня", разкрива Стоянов.Той обяви, че събитието ще се проведе на 27 и 28 март (петък и събота). Всеки, който желае, е добре дошъл – със сигурност ще бъде забавно и приятно.И в Стара Загора предстои едно от емблематичните кулинарни събития на града – празникът на свинските уши, който ще се проведе на 25 и 26 април. Миналата година това беше първото издание на събитието и се радваше на голям интерес, като всичко беше запълнено и атмосферата беше невероятна.По думите му тази година организаторите ще предложат още повече вкусни изкушения – над 15 щанда с различни ястия от свински уши, както и производители на други деликатеси. Той уточни, че всеки любител на кулинарията ще може да се наслади на автентичния вкус на свинските уши, приготвени по традиционни рецепти.Друг интересен и традиционен празник се провежда в село Бряговица, Ловешко – празникът на лопуша. Стоян Стоянов разказа, лопушът е растение с уникален вкус, използван в местната кухня, а празникът събира хора от региона заедно с музика, храна и традиции."На нашия сайт, нашата Facebook страница, споделяме и се опитваме да подкрепяме всеки един от празниците и фестивалите, които се струват", разкри той."Преди 10 и повече години, на тези празници и фестивали, местната общност обикновено приготвяше храна и я раздаваше безплатно. Тя свършваше много бързо, защото, когато се струпат много хора, е трудно да стигне за всички, особено когато е безплатно.Според нас и според повечето организатори, обичайно се раздава курбан или друг специален деликатес като жест към хората, които идват на събитието.Останалата храна, приготвена от майстор-готвачи и автентични кулинарни специалисти, се предлага срещу заплащане. Обикновено то е символично, за да може повече хора да опитат, без да се налага да се ограничават количествено", обясни Стоян Стоянов.