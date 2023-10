Преди 14 години: Феновете на Майкъл Джексън видяха последните му стъпки в музиката

© Майкъл Джексън: This is it е документален филм за последните репетиции преди заплануваното турне на Майкъл Джексън през юли 2009 година в Лондон. Филмът е музикален, с едни от най-големите хитове на певеца, с нова хореография и използване на високи технологии. Премиерата бе на 28 октомври 2009 година, а Sofia24.bg ще ви разкаже за нея.



Режисьор е Кени Ортега. Продуценти - Пол Гонгъуеър и Ренди Филипс. Премиера, както вече казахме е на 28 октомври 2009 в Германия. Времетраенето на американската продукцията е 112 минуги. Бюджетът е 60 милиона долара, а приходите са 260 837 203 долара.



Ненавременната смърт на Майкъл на 25 юни 2009 година слага край на подготовката за концертите. Sony Pictures откупува правата на стотиците часове записи от репетициите, редактира ги и прави документаления филм.



Филмът започва с кратко текстово въведение, в което се посочва целта на заснетия материал и неговото намерение "За феновете...“. След кратки диалози от различни танцьори, Кени Ортега се чува да говори през оригиналната откриваща последователност на концерта, показват бързи клипове и изображения с ярка интензивност, от които Джаксън излиза на сцената. Веднага след това Джаксън започва първото соло "Wanna Be Startin' Somethin", като прави пауза по средата и се показва малък откъс от Майкъл, който пее песента си " Speechless". След това Джаксън се присъединява към танцьорите и завършва първата част.



Следва кратък клип, показващ репетиции, а по-късно е възпроизведен репетиционният кадър на "Jam". Оттук нататък филмът показва Майкъл и групата му за соло репетиционното му изпълнение на "Human Nature", което той изпълнява акапелно, след това с клавишни инструменти и накрая с цялата група.



Следват репетиции на зелен екран за видеото на "Smooth Criminal“ (със сцени от неговия филм Moonwalker, както и филма Gilda с участието на Рита Хейуърт, пееща "Put the Blame on Mame“).



Джаксън репетира комбинация от песни на The Jackson 5 : "I Want You Back“, "The Love You Save“, "I’ll Be There“ и "Shake Your Body (Down to the Ground)“. След това звезсата пее с Джудит Хил, една от резервните му вокалисти, в дуетната му песен "I Just Can't Stop Loving You".



Показва се и заснемането на "Thriller", като Джаксън и Ортега гледат с 3D очила. По-нататък са показани кадри на артистите на шоуто, които репетират с инструментала на "Who Is It “.



По време на танцовата поредица Джаксън излиза от роботизиран паяк. Феновете имат възможност да видят и кадри на Джаксън и групата, които репетират " Black or White".



След това е показана видео поредицата за "Песен на Земята “, включваща малко момиченце, което се скита през гора, заспива и се събужда, за да открие гората, унищожена от човека. Майкъл изпълнява и бърза версия на песента си "Billie Jean"



Накрая Джако разговаря с всички членове на екипа си и им пожелава най-доброто за представленията в Лондон. На саундчек Майкъл изпълнява "Man in the Mirror" със силни бек вокали. Надписите се показват след това, с монтаж на репетиционни клипове и "This Is It", който се възпроизвежда на заден план.



След шоуто беше пуснат запис на живо на "Heal the World". След товапрозвуча и аудиото на "Human Nature" с клип на Майкъл, който го репетира в началото на юни (3D екранът все още не беше настроен). Беше показан и клип на това, което би могло да бъде видеоклип на Dome Project на "Heal the World", в който момичето, което се появи във видеото "Earth Song", беше показано да държи света и подписано съобщение от Майкъл, което казва " Обичам те".



Филмът имаше ограничена двуседмична прожекция по кината от 28 октомври до 12 ноември 2009 г., но по-късно премиерата беше удължена с допълнителни три седмици в местните кина и една до три седмици в задграничните.



Билетите бяха пуснати в продажба един месец по-рано на 27 септември, за да задоволят голямото търсене. Филмът счупи множество рекорди за предварителни продажби и боксофис.



След потвърждаването на филма, AEG Live беше изправен пред критики, състоящи се предимно от твърдения, че са направили филма само за да печелят. Множество членове на семейството на Джаксън потвърдиха, че не подкрепят филма, а някои от членове на семейството стигнаха дотам, че да се опитат да спрат споразумението за филма през август.