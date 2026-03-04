Преди 2 години Росица Пейчева роди третото си дете, а на 2 март стана баба
Щастливата баба сподели емоционално новината и призна, че няма по-голямо щастие от това да видиш децата на своите деца.
"Моето пораснало момиченце Мироанка роди своята първородна рожба, момиченце на име Лора! Честито мили мои деца, да ни е честита малката хубавица! Жива, здравичка да ни е и с много късмет! На мама Мироанка бързо възстановяване! Плача неистово… Не намирам думи повече - Велико Щастие е да даде Господ живот, да видиш децата на своите деца! Амин! Да Бъде! Благодаря! Благодаря! Благодаря!“, написа 52-годишната народна изпълнителка.
Росица Пейчева е майка на три деца – 30-годишната Мироана и двама сина. Единият е на 26 години, а най-малкият – Георги, се роди преди по-малко от две години. Певицата не скри щастието си, когато стана майка отново на 50-годишна възраст.
"Няма по-велико щастие. Днес, 14 май, с моя съпруг Ники станахме родители на едно прекрасно момченце“, написа тя на 14 май 2024 година – денят, в който се роди третото ѝ дете.
Двете по-големи деца на Пейчева са от предишен брак, а настоящият ѝ партньор и баща на Георги се казва Николай. В интервю за bTV в края на 2024 година певицата призна, че решението за още едно дете е било съвсем естествено.
"Реших се на още едно бебе, защото, първо, много обичам децата, и второ – обичам съпруга си“, сподели тя.
По думите ѝ малкият Георги е сплотил семейството още повече. Пейчева описва нощите с едногодишно дете като "безсънни и уморителни“, но признава, че щастието да отглежда сина си на тази възраст е "неизмеримо“.
Сега майка и дъщеря ще отглеждат децата си заедно – малкият Георги ще бъде батко на Лора и ще е по-голям от нея с почти две години.
52-годишната родопчанка често споделя снимки на малкия Георги в социалните мрежи. Двамата прекарват много време заедно – на разходки или пазарувайки. Наред с грижите за семейството си, певицата не спира и с професионалните си ангажименти. Тя редовно публикува снимки и видеа от свои участия – както на частни събития, така и на различни празници.
Досега един от най-големите помощници в грижите за Георги е била именно дъщеря ѝ Мироана, която като по-голяма сестра е натрупала ценен опит в отглеждането на бебе. Сега обаче самата тя вече влезе в ролята на майка, пише ladyzone.bg.
