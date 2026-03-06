Предимно слънчево време с пролетни температури в страната
©
В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.
Над Черноморието преди обяд облачността ще е предимно значителна, но след обяд ще се разкъса, по северното крайбрежие и ще намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по Северното Черноморие до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Още от категорията
/
Журналистът Теодор Борисов: Коренното население в Нова Зеландия е неизменна част от обществото
17:30
Психотерапевтът Рая Чаушева за тъмната страна на емоционалните нужди и защо предпочитаме да останем в токсична връзка
14:07
Арестуваха Бритни Спиърс
09:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иво Димчев: На 18 споделих на майка си, че съм гей
22:45 / 05.03.2026
Гастроентеролог: При този вид рак не трябва да се чакат симптоми,...
15:22 / 05.03.2026
Д-р Михаил Далемски: Непочистеният зъбен камък атакува тъканите н...
13:11 / 05.03.2026
Христо Стоичков: Той беше един от първите. Никога не предаде прия...
13:11 / 05.03.2026
Преди 2 години Росица Пейчева роди третото си дете, а на 2 март с...
14:43 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.