Предизвикателства се откриват пред няколко зодии днес!

© , 16- .



Oe



ec e ce oc oe oa e e aaa eea a ce. ae e oae, e a a a a, aa e oae oea.



ee



ec oe a oe ao aaoo, oca ea e ae a cae. e ce oae a aae co, aa ae e a oo a a ce cae. ecae c ecee a ce c.



a



Oae ce a aeee ao oo a a aae ec. oe ca co, c oeo ce aeee e ce co ao ac c.



a



aoee e c a a ece. E, oe aoee a e aeca, o oe e ce ec a e eaa. eea e ooa a ce c e a coe aoo.







Oaa oca ecea aoa e a-oe a ce oae, eco a ce o. e ce cae oca o-ee o ooeo e oe a oe oee ee aea c, o aae a e c e o eeca oea o oo ae.



ea



e a a oaae ea, oo e ca aa aoa, o e e aao a o ae. ec e ece e a ceo eoe, ocoeo oaa, oo oae, o e aee eaeo oe ae.



e



Oe e e c eace o ac ocoeca ec. Ocaee ce ec a oc eeeo, a a a ec a ee. ec e e a aa eae cee c.



Coo



aoee o e c ee a oecoea c, e ce oae, e ae o eec eoe, a oo e ce ce a oee ae. o e a ocae a e aoe, o e e oo a ooaeo ae.



Cee



ao o-aea e ce cae ec o aa coceaa c coooooc. Ce ao ce oe ooa oo oea, e a a ce cae cc cooee, oo ca oca. oae aeo ce oeae oee, ao ce eeo.



oo



Ea e ce cae oo ooo ec. o e e a ce acoe a aoa a. aa e ea e oo o ee a ce aaae, o e eaae e oco a ee, oo oa.



ooe



ec e a a oce o eo oc, ca c oaa, c oo o aoe. cae aa ea oa, e a c ccae ee. eae a e ae cooe, eoe ca.







ec e ce cae ae o-oe, oooo e ae , oe , aoo ce ca, e ce o-oe c oa, oeo ae oea. coc oaooa oea, o e ce oae o coceoo c ee.