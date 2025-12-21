Пикът на последния за годината метеорен поток - Урсиди, може да се наблюдава от България на 22 декември, понеделник, около 12 ч., информира "Гид на любителя астроном 2025", издание на Катедра "Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“, писа БТА.По време на максимума на потока могат да се видят около 10 метеора за час според изданието. В нощите около 22 декември Луната е във фази близки до новолуние и няма да затруднява наблюденията.На 22 декември Слънцето ще изгрее в 07:54 ч. за София, а наблюдения ще могат да се провеждат до около 06:45 ч. сутринта. Ще залезе в 16:57 ч. за столицата ни, а наблюдения ще могат да се започнат от около 18:10 ч., се казва още в "Гид на любителя астроном 2025".Родителското тяло на потока Урсиди е кометата 8P/Tuttle (Тътл) с орбитален период 13,6 години. За последен път тя премина през перихелия си на 27 август 2021 г.Метеорният поток Урсиди е активен от 17 до 26 декември. Максимумът на метеорния поток Гиминиди можеше да се наблюдава от България на 14 декември."Гид на любителя астроном" излиза вече шеста година и съдържа описание на предстоящите астрономически явления през годината, както и съвети към любителите астрономи за наблюденията на тези явления. Негов автор е Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра "Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски". Изданието на Университетско издателство "Св. Климент Охридски" се разпространява безплатно сред студенти, сред учители по физика и астрономия в средните училища, сред ученици от кръжоците по астрономия, функциониращи към народните астрономически обсерватории в страната, сред участниците в различни школи по астрономия. От уеб сайта на катедра "Астрономия“ се осигурява свободен достъп и до електронната му версия.