Фолкзвездата Преслава влезе в ролята на Снежанка, а Драго Драганов се облече като Дядо Коледа, пише Телеграф.Santa Claus is Coming to Town написа към фотото тв водещият. Досега много пъти той е бил в традиционния червен костюм на Добрия старец, но сега за първи път е в синьо. За да подчертае тънката си талия, той се е препасал с тънко коланче.Край тях се виждат известните музиканти Дани Милев - на китарата, Мравчо с цигулката и Иво Дуков на пианото.