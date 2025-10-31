Преслава търси лъжците
Златният шалтер ще бъде единодушно натиснат от панела на шоуто в състав Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов. До тях тази неделя ще бъдат още най-верните хора на Преслава - Милко Калайджиев и сестра ѝ Ивелина Колева. С много усмивки, смях и настроение, те ще съветват поп фолк певицата в търсенето на истинските гласове.
“Искам най-вече да се забавлявам! Според мен даже става най-забавно, когато се избере непеещ участник. Нека бъде шоу!" – споделя Преслава с усмивка в специалната рубрика на Елизабет Методиева пред камерите на “На кафе". Певицата признава още, че ще се вслушва внимателно в мнението на панелистите: “Ще се доверявам на всички мои помощници. Не мисля, че сама ще мога да разбера кой пее и кой лъже".
На сцената на “Пееш или лъжеш" и тази неделя ще се изправят осем любопитни участници. Капитана, Миската, Сватбения агент и Атлета са само част от личностите, които ще опитат да убедят Преслава, че притежават музикален талант. Кой от осемте претенденти ще заслужи Златния шалтер? С какво ще впечатли панела и дали ще бъде оправдано неговото спасяване?
