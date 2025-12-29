Началото на новата година е подходящ момент за равносметка - за всичко постигнато и преживяно през изминалите 12 месеца. Данните на българската платформа за авиообезщетения SkyRefund показват, че през 2025 г. българите са пътували повече от предходни години, както в рамките на Европа, така и извън нея. През летните месеци броят на пътуванията в чужбина достига близо един милион месечно. Не всички пътувания обаче са преминали безпроблемно.Независимо от избраната дестинация и добрата организация, винаги съществува риск от непредвидени ситуации като закъснял или отменен полет, отказан достъп до борда - проблеми, с които все повече пътници се сблъскват на фона на засиления въздушен трафик. Предвид всичко това е важно да знаем не само кои са били най-посещаваните дестинации от българите за 2025 г., но и в кои държави българите са се сблъскали с най-много проблемни полети. В такива случаи те имат право да подадат искове за обезщетение до авиолинията или да използват услугите на компании като Skyrefund за по-лесен процес.ТОП дестинации за българите през 2025:15.9% от всички пътници, излитащи от България и подали иск за обезщетение през 2025 г., са кацнали във Великобритания. За втора поредна година страната заема първото място в класацията, което показва, че това е една от най-често посещаваните дестинации за българите. Летищата в Лондон продължават да работят близо до максималния си капацитет, особено в пиковите периоди. По тази причина дори малки оперативни смущения могат да доведат до сериозни закъснения. Според нашите данни най-често засегнатото летище е London Heathrow Airport - един от най-натоварените авиационни хъбове в света.Втората дестинация, която води класацията, е България с 14% от всички подадени искове. Това означава, че за голяма част от пътниците през 2025 г. проблемните полети са били вътрешни маршрути като София-Варна и София-Бургас. Най-голям дял от тези полети се изпълняват от Bulgaria Air, особено през летните месеци.През 2024 г. България е заемала пето място с 7.1% от исковете, което показва значителен ръст през 2025 г. Според данни на НСИ вътрешният туристически поток е нараснал и все повече хора избират придвижването със самолет вместо пътуването с автомобил. Това води до по-високо натоварване на инфраструктурата и по-малка гъвкавост при проблеми. Най-натовареното летище според нашите данни е Sofia Airport, което концентрира по-голямата част от вътрешния и международния трафик.8.5% от исковете през 2025 г. са за полети до Кипър. Най-засегнатото летище е Larnaca International Airport. Кипър е сред най-популярните летни дестинации за българите със силно изразена сезонна натовареност. В тези периоди капацитетът на летищата се доближава до максимум, а големият брой чартърни полети увеличава риска от оперативни проблеми.Исковете за обезщетение за полети до Италия представляват 7.8% от всички искове през изминалата година. Най-натоварено е било летище Leonardo da Vinci-Fiumicino в Рим. Наблюдава се известен спад в исковете спрямо 2024 г., когато страната е било на второ място с 12.8%. Въпреки това Италия остава сред водещите туристически и транзитни дестинации, като нейните летища са сред най-натоварените в Южна Европа. Честите метеорологични смущения и стачни действия в сектора допринасят за възникването на закъснели и отменени полети.Германия е ключов авиационен център за Европа и важна транзитна точка за полети от и към България. Затова не е изненада, че 7.6% от българите, пътували до страната, са подали иск за обезщетение през 2025 г., макар че година по-рано този дял е бил малко по-висок - 8.9%.Frankfurt Airport остава най-натовареното летище в страната и един от най-важните хъбове в Европа, обслужвайки над 70 милиона пътници годишно. Летището е ключова точка както за вътрешни, така и за международни и трансферни полети, което го прави особено чувствително към закъснения и отменени полети.