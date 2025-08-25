ЗАРЕЖДАНЕ...
През август морето е най-опасно - как да се предпазим от инциденти
За какво да внимаваме на плажа и какви рискове крие морето по това време на годината?
Благодарение на усилията на двамата братя Борислав и Виктор Байчеви мъж бива спасен на плажа в Несебър. Двама мъже на средна възраст игнорират техните предупреждения, че морето е опасно и влизат във водата. Течението ги повлича. Единият от тях все пак успява да излезе, но другият продължава да се дави във водата.
"Аз и брат ми взехме макарата. Инструктирахме част от туристите, които идваха да помогнат. И успяхме да го извадим. Винаги покрай Буната има течение".
При мъртвото течение всеки добър плувец е в опасност, предупредиха двете момчета.
"По това време на годината морето е много по-опасно от юни и юли, защото излизат т.нар. североизточни ветрове. Морето стига до 4 - 5 бала вълнение и създават течения, от които туристите много трудно излизат", това каза за обществената телевизия Митко Колев, който е старши спасител в Слънчев бряг.
При попадане в течение най-добре е да бъде сигнализирано на спасителите, допълни той.
