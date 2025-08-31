"Септември месец за България ще бъде под знака на две числа – 3 и 9. Едното е благоприятно за покупки на обучителна техника и джаджи като таблети и лаптопи, а другото – за пътешествия зад граница, както и установяване границите на имоти. Само че при всичките ни начинания е добре да се внимава с парите, да не се теглят необмислени кредити, тъй като се струпват не една, а две тройки, а те ще ни подтикват към харчене.“ Това коментира пред "Телеграф" топнумерологът Ели Маринова, тълкувайки изготвената от нея кабалистична карта за деветия месец. Даде съвет да не се захващаме с неща, по които не сме грамотни. По отношение на общество и политика прогнозира много разправии, много аутсайдери ще надигнат глас."Фокусът ще е и върху бежанци, малцинства и хора, поставени в неравностойно положение. Иначе проблемите, свързани с инфлацията, парично-стоковите отношения, корупцията, спекулата, контрабандата, работната заетост, ще продължат да стоят на дневен ред. Има опасност натрупано недоволство по нерешени обществени проблеми да ескалира“, коментира Маринова.ИзчислениеА за да разберем какъв ще бъде септември за нас, нумероложката даде обща, но доста точна прогноза според личния ни месец. Той се изчислява по следния начин:"Първо съберете числата на текущата календарна година – 2+0+2+5=9. Към получения резултат добавете сбора от своя ден и месец на раждане. Например, ако сте родени на 30 април, изчислението е следното: 30+4 (ден+месец) +9 (настоящата година)=43. Накрая прибавете и числото на новия календарен месец, тоест 9, за септември. Примерният резултат е: 43+9=52. При получаване на двуцифрен резултат се опростява до едноцифрен чрез ново сумиране на съставните числа толкова пъти, колкото е необходимо (5+2=7). Така за този човек, роден на 30 април, септември ще бъде личен месец 7-ица.“Септември времето ще е динамично, забързано и напрегнато и може би малко по-драматично. Ще сте окрилени от нови идеи, които ще поискате да осъществите веднага, тук и сега. Ще се стремите към лидерство, ще бъдете творчески настроени или пък ще ви се наложи да поемете отговорност. Месецът е подходящ за обмисляне на идеи, за грижлива подготовка за стартирате на проекти, като е възможно да се захванете с няколко неща наведнъж и дано да успеете да завършите поне едно от тях. Някои от вас ще се изявят като майстори, други ще намерят решение на проблем, който досега са смятали за нерешим, а трети ще предприемат бизнес пътуване. С каквото и да се захванете, ще е добре да внимавате с прибързаните и недобре обмислени думи, действия и решения, защото ще сте като на сцена. Времето е подходящо за покупка на електроника и високотехнологични устройства, на нова техника; за банкови депозити.Личен живот. Ще търсите единомислие с близките си, но нетърпението и постоянната ви заетост могат да попречат на постигането на разбирателство.Здраве. При някои от вас има вероятност да ви се наложи да посетите зъболекаря си.Дали ви харесва, или не – ще се наложи да работите в екип, да постигате съгласие с околните благодарение на разумни взаимни компромиси. Така ще имате възможност за създаване на значими контакти и изгодни съюзи, позволяващи осъществяването на амбициозни проекти. Ако е необходимо, ще получите помощ и подкрепа от жените около вас. На някои пък ще се наложи да изяснявате отношенията си с Еви. Възможно е още да бъдете поканени като арбитър в спор или да потърсите посредник.Периодът е добър за интересни открития, кратки, но вълнуващи пътувания, занимания с психология, мистика и религия. А вероятно ще има и такива, които ще бъдат подтикнати към ново обучение. Месецът е сполучлив още за тиха и кротка работа по създаване на материални блага; за откриване и захранване на банкови депозити, за покупка на електроуреди. Ако смятате да теглите кредит, внимавайте с условията, по-точно с лихвите (явни и скрити), че да не се надскочите.Личен живот. Ще имате възможност, макар и за кратко, да си отдъхнете от натрупаното напрежение. Всичко ще е като по ноти.Здраве. Внимавайте, защото преумората, физическият и емоционален стрес могат да имат дълготрайни последици.Ако досега е постигната стабилност, времето през септември ще е приятно, а работата – спорна. Ще бъдете творчески и оптимистично настроени, ще се интересувате от социална информация, от писано и печатно слово. Тематиката на месеца ще е свързана главно с близката социална и работна среда, когато ще имате възможност да осъществявате плановете си благодарение на полезни връзки и приятелства или пък ще имате проблеми в споделянето и общуването. С каквато и задача да се захванете, дори на игра, ще е добре да сте сигурни какво точно правите, да сте грамотни в дадената сфера на дейност. Ако сте планирали позакъсняла ваканция през септември, тя ще протече шарено и весело и дано суматохата да не ви дойде в повече. През целия период е добре да внимавате с парите, с шопинга, с вземането на кредити, раздаването на вересии. Времето е подходящо за покупка на книги, учебници и учебни помагала; на детски книжки, дрехи и обувки.Личен живот. Ако сте оптимистично и приятелски настроени и към себе си, и към околните, и към света като цяло и финансовият ви баланс е положителен, очакват ви разцвет и късмет.Здраве. Пазете се от позакъснелите летни вируси.През септември ще работите много или пък ще имате проблеми със или във работата. Ще бъдете твърде взискателни и ще се стремите да контролирате стриктно изпълнението на всяка задача. За да постигнете целите си, ще е добре контролът да не е тотален. Когато се мобилизирате и не разчитате на чужда помощ, ще постигнете завидни успехи, които ще са само и единствено ваши. Интересите ви ще са насочени към събития, които смятате за значими и важни. Задачите ви ще са свързани с производство, строителство или документи. Някои от вас ще се занимават с поизостанали ремонти, други ще се доказват като организатори и ръководители, а на трети ще се наложи да изясняват статукво на работното място или на недвижима собственост.Времето е добро и за реформи, реорганизации, благоустройство; за полагане на основи и започване на строеж; за подписване на договори и уреждане на документи, особено за собственост; за покупка на трайни вещи. Но то не е подходящо за покупка на превозни средства.Личен живот. Може да се чувствате малко ограничени, може дори да ви е скучно от време на време, но топлина и романтика няма да ви липсват.Здраве. По отношение на здравето е добре да внимавате с пикантните, груби и остри храни.Ще се чувствате волни и целеустремени, ще се стремите към промени, ще се захванете с различни експерименти, ще искате да пробвате нови неща или ще се борите за свобода на изборите си. Дейността ви ще е белязана с динамика. Мнозина ще търсите по-широко поле за изява. На други може да ви се наложи да приемете някаква промяна независимо дали ви харесва, или не.Идните дни ще предприемате кратки пътувания, ще решавате проблеми, свързани с транспорт и комуникации. Някои от вас ще решат да запишат чуждоезиково обучение, курс по кулинария или козметика, други ще съсредоточат вниманието си в компютърен или друг вид дизайн, трети ще се занимават с реклама (и самореклама). Времето е подходящо и за покупка на компютърно оборудване и софтуер, на превозни средства, смартфони.Личен живот. Обвързаните ще имат възможност да освежат настоящата си връзка, а свободните ще флиртуват и ще създават нови познанства.Здраве. Ще е добре да внимавате със сроковете на годност на хранителните продукти.Месецът ще е напрегнат, а очакванията към вас ще са чувствително завишени. Вниманието ви ще е насочено към образование и здравеопазване, към постигане или налагане на ред и порядък. С каквото и да се захванете, ще се стремите да бъдете полезни, ще гледате на задачите си сериозно и отговорно (или пък обстоятелствата ще ви наложат да бъдете по-сериозни и отговорни). Околните често ще ви търсят за съвет, помощ, както и просто да поплачат на рамото ви. Възможно е да се захванете с някакви реформи, да приемете посредническа роля или да потърсите услугите на опитен адвокат по повод съдебно дело, свързано с недвижим имот.Някои от вас ще подпишат изгоден договор, други ще са ангажирани с дело за делба, на трети ще се наложи да поемат чужди отговорности и да вършат чужда работа. Времето е подходящо за семейни мероприятия, за покупка на домакински уреди и мебели; за придобиване на жилище. Личен живот. През септември ще прекарвате повече време у дома, ще се занимавате със задачи, свързани с поизостанала домашна работа. Възможно е и да се сдобиете с важна и значима придобивка за дома. И дори да се появи нов член на семейството.Личен живот. Ако през предходния месец в личния ви живот е настъпила промяна, сега тя ще намери своето логично развитие.Здраве. Не преяждайте, избягвайте стреса, психическите и физическите претоварвания.Въпреки че ще се стремите към уединение, тишина и спокойствие, ще ви се наложи да изслушвате нечии оплаквания, да се съобразявате с нечии изисквания, да обръщате внимание на настоятелни молби за помощ, внимание и съчувствие. И всичко това постоянно ще пречи на стремежа ви да концентрирате вниманието си в изпълнението на задачи, които смятате за важни и отговорни. Възможно е да предприемете пътуване по работа, да получите покана за експертно мнение по щекотлив въпрос или самите вие да потърсите някакъв вид висококвалифицирана помощ. Някой от вас ще запишат курс за повишаване на квалификацията, други ще се занимават с проучвания и анализи на проблеми, свързани с технически задачи, а трети ще насочат вниманието си към философията, мистиката и религията. Може да ви се наложи да се справяте с някаква неочаквана щета или загуба или пък да получите неочакван подарък от Госпожа Съдбата. Не се страхувайте да го сграбчите.Личен живот. Ще имате възможност за постигане на единомислие и единодушие, но с помощта на компромиси и от двете страни. Ако сте решили да си дадете кратка позакъсняла почивка, тя ще протече интересно, но не според предначертаните планове. Времето е подходящо да сложите в ред финансите и финансовите си дела и документи; и за почивка – поне за няколко дни.Здраве. Ще е добре да намалите газираните и алкохолните напитки. Пийте повече чиста вода.Месецът ще е напрегнат, но успешен за тези, които не се страхуват от трудностите и предизвикателствата. Всичко, с което се захванете или ви се случи, ще е в по-голям мащаб. Ще се стремите към по-широко поле за изява, ще сте завладени от амбиция за победа, възможно на всяка цена. Ще почувствате прилив на сили и енергия и това ще ви помогне да пожънете успехи. Разчитайте на вярната си преценка за събитията, фактите и хората. Иначе ще работите много, мнозина ще използвате силата и смелостта си, за да се преборите за правата и изгодата си. Възможно е да поемете повече отговорности, да се захванете поне с две важни задачи наведнъж. Но има и друг вариант – да ви се наложи да се борите за материална независимост. Някои от вас ще предприемат пътуване, свързано с важна работа, други ще решават задачи в строителството, транспорта, търговията, а трети ще се занимават с правни въпроси. Времето е подходящо за покупка на по-големи, скъпи, стойностни и дълготрайни вещи.Личен живот. Ако не пренесете проблемите в работата си у дома, всичко ще се нарежда като по ноти.Здраве. Не преминавайте прага си на издръжливост.Това е време за разчистване на всичко остаряло и ненужно, на всичко, което задръства живота ви, което отнема от пространството и въздуха ви. Времето е подходящо за равносметка на това – откъде сме тръгнали, през какво сме минали и къде се намираме сега. Приключеното през този месец ще има дълготраен ефект за доста време напред. Ще се чувствате ангажирани с проблемите на хора в неравностойно положение или ще работите с най-различни хора, които са обединени от един и същи проблем. Възможно е да преживеете нещо необичайно или самите вие да поискате да излезете извън обичайната си среда, да се насочите към нетрадиционни занимания, да проявите интерес към нова работа или професия. Възможно е и животът да ви върне към стари и забравени отношения, проекти или ситуации, с които сега ще трябва да се справите, за да можете да продължите уверено напред. Някои от вас ще се отправят на далечно пътешествие, други ще контактуват виртуално с хора отдалеч, трети ще се захванат с някакъв вид нетрадиционна творческа дейност. Не драматизирайте излишно. Времето никак не е подходящо за стартиране на нови начинания и ако това се наложи, е добре да разделите задачата на кратки етапи.Личен живот. Тъй като ще сте много чувствителни и емоционални, има опасност сами да си създадете проблеми, особено ако проявите неотстъпчивост или ревност.Здраве. Възможни са проблеми с вегетативната нервна система. Следете за емоционалното си равновесие.