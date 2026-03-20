Пролетта в България започва с необичайно ниски температури и динамична метеорологична обстановка, която ще донесе снеговалежи в планините през следващите три денонощия. В планинските райони се очаква натрупване на нова снежна покривка между 5 и 15 см, информира MeteoBalkans.Студена въздушна маса, пренасяна от слаб до умерен североизточен вятър, ще обхване страната и ще задържи температурите под обичайните за сезона нива. Облачността ще остане значителна. Подходящи условия за зимни спортове в планините, чести, предимно слаби валежи от дъжд в ранините.Сутрешни часове ще има условия за образуване на мъгли на отделни места.Времето ще остане нестабилно през целия 72-часов период. Докато високите части на страната ще потънат в сняг, останалите райони ще преминат през фаза на характерната за сезона пролетна променливост.