ЗАРЕЖДАНЕ...
Президентската награда "Джон Атанасов" 2025 очаква кандидатури до 10 септември
©
Остават 3 седмици до крайния срок – 10 септември 2025 г., за участие в ежегодния конкурс за Наградата "Джон Атанасов“ на президента на Република България. Инициативата носи името на световноизвестния изобретател от български произход Джон Атанасов – създател на първия електронен цифров компютър с регенеративна памет.
Наградата "Джон Атанасов“ е насочена към млади изследователи в областта на компютърните науки, към създатели на общественозначими проекти, както и към студенти и ученици с успешни дебютни разработки.
От 2003 г. – началото на инициативата, Наградата "Джон Атанасов“ се връчва на млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки за техните изключителни постижения в световен мащаб.
Сред лауреатите на президентската награда са ръководители на изследователските центрове на водещите в областта на компютърните науки научно-изследователски институти и мултинационални компании в света.
Участниците в конкурса през 2025 г. ще се съревновават за отличия в следните категории:
1. Награда "Джон Атанасов“ на президента на Република България;
2. Две Грамоти "Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – първата за успехи, постигнати през годината от екип ученик-преподавател в международните олимпиади по информатика и втората за успехи, постигнати през годината от екип ученик-преподавател в олимпиадите по информационни технологии;
3. Грамота "Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“;
4. Грамота "Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии“;
5. Грамота "Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти".
Носителите на Наградата и Грамотите "Джон Атанасов“ се определят от жури, съставено от водещи български учени и експерти в областта на компютърните науки.
Още от категорията
/
Не само в Миконос и Санторини, всички летища в Гърция отчитат засилен трафик през летните месеци
10:42
НАСА откри нова луна
19.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:15 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите съст...
13:06 / 19.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.