Човешкият мозък и езикът са удивително свързани – едни от най-сложните и малко познати процеси в човешкото тяло. В тази статия ще ви представим интересни факти за мозъка и езика, които не само впечатляват, но и помагат да разберем по-добре състоянието афазия, пишат от Асоциацията за инсулт и афазия, цитирани от "Фокус".При над 90% от десничарите езиковите функции се контролират от лявото полукълбо. Именно то е най-често засегнато при афазия след инсулт.Бебетата различават езикови модели още преди да се родят – те "чуват“ гласа на майката и усвояват ритъма на езика.Билингвите използват повече невронни мрежи – това е и защитен фактор срещу някои когнитивни увреждания.Невропластичността позволява други мозъчни зони да "поемат“ езикови функции, когато основните са засегнати. Това е в основата на логопедичната терапия.Дори без говор, мозъкът продължава да обработва език – чрез вътрешен диалог, мислене с образи, реакции към жестове.Хората с афазия често мислят ясно, но не могат да изразят себе си. Това недоразумение води до социална изолация, която може да бъде предотвратена с разбиране и подкрепа.Тези факти не са само любопитни – те помагат на хората около човек с афазия да разберат колко важно е да се подходи с уважение и търпение. Проектът "Аз общувам при афазия: в лекарски и стоматологичен кабинет“, финансиран от Програма "Социални иновации“ на Столична община, цели именно това – осведоменост и приобщаване.