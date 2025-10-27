ЗАРЕЖДАНЕ...
При над 90% от десничарите езиковите функции се контролират от лявото полукълбо
Левият хемисферен контрол
При над 90% от десничарите езиковите функции се контролират от лявото полукълбо. Именно то е най-често засегнато при афазия след инсулт.
Мозъкът започва да "говори“ още в утробата
Бебетата различават езикови модели още преди да се родят – те "чуват“ гласа на майката и усвояват ритъма на езика.
Всеки език активира мозъка по уникален начин
Билингвите използват повече невронни мрежи – това е и защитен фактор срещу някои когнитивни увреждания.
Мозъкът се адаптира
Невропластичността позволява други мозъчни зони да "поемат“ езикови функции, когато основните са засегнати. Това е в основата на логопедичната терапия.
Мълчанието също е комуникация
Дори без говор, мозъкът продължава да обработва език – чрез вътрешен диалог, мислене с образи, реакции към жестове.
Афазията не засяга интелекта
Хората с афазия често мислят ясно, но не могат да изразят себе си. Това недоразумение води до социална изолация, която може да бъде предотвратена с разбиране и подкрепа.
Тези факти не са само любопитни – те помагат на хората около човек с афазия да разберат колко важно е да се подходи с уважение и търпение. Проектът "Аз общувам при афазия: в лекарски и стоматологичен кабинет“, финансиран от Програма "Социални иновации“ на Столична община, цели именно това – осведоменост и приобщаване.
