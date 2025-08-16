Сподели close
През летните месеци ухапванията от насекоми са често срещано явление. Въпреки че обикновено причиняват малък дискомфорт, съществува риск от развитие на алергична реакция. Прочетете, за да научите как да разпознаете и лекувате симптомите на ужилване или ухапване.

Оси – пчели – паяци 

Те предизвикват интензивна локална реакция с ужилването си, като зачервяване, подуване, сърбеж и често лимфангит - лимфаденит. При някои хора ужилването може да причини алергичен шок.

Лечението

- Ако жилото е от пчела, внимателно извадете жилото.

- Прилагаме локално ледени компреси, за да забавим разпространението на отровата.

- Използваме локално кортизонов и антибиотичен крем.

- Ако симптомите станат генерализирани, търсим медицинска помощ.

Кърлежи

Те са насекоми с малки глави и щипки, с които се прилепват здраво към кожата и смучат кръв. Те могат да пренасят болести, като Лаймска болест и петниста треска по Скалистите планини.

Лечението

- Преди да се опитате да премахнете кърлежа, намокрете памучен тампон в медицински спирт и го поставете върху кърлежа за 5 до 10 минути. Това ще парализира кърлежа и ще отпусне ноктите му, пише ygeiamou.gr.

- След това с пинсети се опитваме бавно, но здраво да го извадим, без да отрязваме главата (ако остане, може да създаде гранулация).

- Дезинфекцираме мястото и нанасяме антибиотичен крем с кортизон.

- Добра идея е да се изследвате за Лаймска болест след около два месеца.

Вашият комплект за първа помощ за почивка трябва да съдържа:

- Алкохол

- Кислороден

- Антисептик

- Оцет

- Памук

- Марли

- Пинсети

- Ножици

- Талк

- Лепенки

- Кортикостероиден крем

- Антибиотичен мехлем

- Антимикробен спрей

- Широкоспектърни антибиотици

- Предварително напълнени спринцовки с адреналин и кортизон (за употреба от лекар)

Кога трябва да потърсим медицинска помощ?

Потърсете незабавна медицинска помощ, ако след ухапване или ужилване изпитаме:

- треска,

- затруднено дишане,

- силна болка,

- подуване на лицето или устата,

- затруднено преглъщане,

- замаяност и гадене.