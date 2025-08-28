Емблематичната Брънекова къща в Ямбол ще се превърне в клуб за културни дейности, в който ще се развият майсторски класове за насърчаване таланта на младите хора, ще се представят книги, изложби и други артистични форми. Това ще бъде място за срещи и развитие на културния живот в града. Такова желание изразяват отдавна творческите среди в града, а сега това може да стане факт със съдействието на фондацията на примата на българската музика Лили Иванова.В предложение до Община Ямбол от Управителния съвет на фондацията посочват: "С радост и уважение отбелязваме, че в последните пет години гр. Ямбол демонстрира устойчива посока на развитие и модернизация, което се забелязва, както във визията на града, така и в цялостната атмосфера на обновление. Това положително впечатление ни дава основание да вярваме, че с едно бъдещо сътрудничество можем съвместно да допринесем за културния живот на Ямбол и да затвърдим неговия облик като водеща извънстолична община в областта на културата.“Лили Иванова реши да дари цялото си имущество за развитието на културния живот в България. Така през юни 2023 г. певицата и нейни съмишленици учредиха фондация "Лили Иванова“ в обществена полза с цел популяризиране постиженията на българската музика и култура в страната и чужбина и повишаване на тяхното ниво, опазване на нейното творчество като изпълнител и популяризирането му за поколенията, включително след нейната кончина. Част от мисията на организацията е създаването на културно-информационни центрове, артистични пространства и клубове на дейците на културата. Предложения за партньорство с фондацията са обсъждани от общинските съвети на Бургас, Шумен и други градове, а сега и в Ямбол.Възстановяването на този паметник на културата се превърна в обща кауза на града. В проведеното по инициатива на кмета Валентин Ревански допитване се включиха 7000 души, от които 92% (6440 души) реагираха положително за покупката на имота. На 1 ноември 2021 г. кметът подписа с представители на наследниците на имота - Петър Любенов Брънеков и Ясен Любенов Брънеков, договора за покупко-продажба, след положителното решение за това и от страна на общинските съветници. Договорената цена – 130 хиляди лева, беше осигурена от общинския бюджет. Последва дарителска кампания, чрез която до есента на 2024 г. беше извършен ремонт на покрива, реставрация на фасадата и дограмата, както и за подобряване на вертикалната планировка, оградата и дворното пространство на сградата. През следващите месеци община Ямбол продължи да търси възможности, за да ремонтира и вътрешността на сградата, която е напълно компрометирана – с разбити подове и стълбища.Ремонт на вътрешните пространства в къщата не е правен. По първоначални сметки за него ще са необходими над 300 хиляди лева, които представители на фондация "Лили Иванова“ изразиха пред общинските съветници готовност да осигурятот личните средства на примата на българската музика и дарения. И не само да извърши вътрешния ремонт, а и да напълни сградата с живот, като организира различни културни дейности, както на закрито, така и в откритите в съседство пространства. Това бе и мотивът на кмета Валентин Ревански, подкрепен с единодушно решение на общинските съветници сградата да бъде предоставена на фондацията безвъзмездно за допустимия в закона срок от 10 години.Фактът, че Лили Иванова предложи и се съгласи да изгради такъв център именно в Ямбол, е ясен атестат, че градът се развива и се утвърждава като притегателно място за култура. Този избор ще даде силен тласък на местния културен живот, ще привлича събития и партньорства на национално ниво, а самото споменаване на центъра с името на Лили Иванова в Ямбол ще бъде отлична и повод за популярност на града, коментира кметът Валентин Ревански.Брънековата къща е част от културното наследство на Ямбол и важна част от неговата история, обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с категория "местно значение“. В продължение на повече от 20 години тази историческа сграда, оставена в занемарено състояние, представляваше сериозен визуален проблем за обновеното пространство около реновираната ротонда на Минералната баня.Брънековата къща е от сградите в Ямбол, които помнят времето на Царство България от 1908 година. Патриотизмът на собствениците й – адвокат Петър Брънеков, съпругата му Мария и синовете Любен и Тотю, се вплита дълбоко в историята на Ямбол. Д-р Петър Брънеков, първи юрист с докторска степен в града, един от основоположниците на кооперативното движение в България, участник в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, загинал на фронта на 6 октомври 1916 г. Братята Любен и Тотю Брънекови създават туристическото дружество в Ямбол, те са и сред инициаторите за строителството на Минералната баня, за изграждане на Студентски дом и др. Любен Брънеков създава химна на туристите "Обичаме земята“, а Тотю Брънеков е автор на идейния проект за герба на Ямбол и девиза "Идвам от древността, отивам в бъдещето“.