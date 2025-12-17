Принц Андрю се настанява в занемарена ферма
©
Източник, цитиран от The Sun, твърди, че имотът, в който се предвижда да заживее Андрю, в момента е необитаем и изисква значителни ремонтни дейности. Според същия източник докато сградата не стане годна за обитаване, е малко вероятно той да напусне настоящия си дом. Новото място е описано като много по-малко и е сравнявано с "кутия за обувки" на фона на сегашното му жилище с 30 стаи.
Смята се, че Андрю е проявявал първоначално интерес към вилата "Ууд Фарм", където принц Филип е прекарал годините си след оттеглянето от обществения живот. По този вариант обаче е имало колебания, тъй като подобно настаняване би могло да бъде възприето като прекалена близост до останалите членове на кралското семейство.
Иначе "Марш" разполага с дървена входна порта и се намира на кратко разстояние северно от бившия дом на баща му, в близост до природния резерват "Дерсингам Бог". Имотът разполага с алея, две стаи, кухня и няколко стопански постройки. Според източници един от основните фактори, които забавят напускането на Андрю от "Роял Лодж", е голямото количество вещи и натрупан безпорядък в сегашния имот.
Приятели на бившия херцог на Йорк споделят, че е малко вероятно той да се установи постоянно в Норфолк. По техни думи е възможно да се премести в Близкия изток, където поддържа дългогодишни бизнес контакти. Според някои от тях Бахрейн се разглежда като вероятна дългосрочна дестинация за Андрю.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:02 / 16.12.2025
Популярна водеща и лекарка сподели за любимото си място
20:58 / 16.12.2025
По сръбска телевизия: Бойко Борисов е "шоп" по националност
12:54 / 16.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и...
09:42 / 16.12.2025
Актуални теми
Чичо Андрю
преди 35 мин.
Нито е принц, нито е херцог на Йорк!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.