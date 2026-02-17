Срамът за британския кралски двор няма край! Докато Бъкингам се опитва да изчисти имиджа си, нова порция разкрития от The Sun забиха поредния пирон в ковчега на репутацията на принц Андрю.Оказва се, че "любимият син“ на кралицата е не само обект на сексуални обвинения, но и обикновен длъжник, който е "ужилил“ най-близките си роднини с милиони.През 2022 г., за да избегне унижението да дава показания под клетва по делото на Вирджиния Джуфре, Андрю сключи извънсъдебно споразумение за 12 милиона паунда. Парите бяха събрани "на пожар“ от семейството:Кралица Елизабет II: Извади 7 милиона паунда;Принц Филип: Добави 3 милиона;Крал Чарлз III: Внесе 1,5 милиона.Андрю обеща да върне парите след продажбата на хижата си в Швейцария, но сделката се оказа фиаско. Резултатът? Към днешна дата той не е възстановил нито цент в кралската хазна.Вирджиния Джуфре може и да почина през април 2025 г., но гласът ѝ продължава да кънти от страниците на нейните мемоари. Книгата "Ничие момиче“, публикувана преди месеци, взриви Острова с разтърсващи детайли:Разкази за масови оргии с участието на принца;Шокиращо признание за спонтанен аборт, претърпян след една от срещите им.Търпението на крал Чарлз III окончателно се изчерпа. Под огромния натиск на разкритията и невърнатите дългове, Андрю бе принуден да се откаже от херцогската си титла.Присъдата на Бъкингам: Андрю е лишен от всички титли и официално изгонен от Кралската ложа.Някогашният герой от Фолкландската война днес е просто един самотен длъжник, чието име е заличено от официалния протокол на монархията.