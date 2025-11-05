Принц Уилям с нова тежка загуба на близък
©
45-годишният мъж е починал късно в четвъртък (30 октомври), след като паднал от седмия етаж - около 30 метра, от бара на покрива на лондонския хотел Trafalgar St. James, където стаите могат да струват до 1000 паунда на вечер, съобщава Daily Mail.
Твърди се, че Бен е бил част от вътрешния кръг на кралското семейство, преди да се появи в телевизионни предавания, включително "Биг Брадър“. Лондонската полиция е била извикана по сигнали за "мъж на покрива“ на луксозния хотел, преди да бъде намерен мъртъв.
Говорител заяви пред Daily Mail: "Служителите реагираха на сигнал за мъж на покрива на сграда на улица "Кокспър“ в Уестминстър в 23:02 часа в четвъртък, 30 октомври. Мъжът, за съжаление, падна от височина. Въпреки най-добрите усилия на лондонската спешна помощ, той беше обявен за мъртъв на място. Смъртта му е неочаквана, но не е подозрителна“.
Бен Дънкан става известен на британската публика с участия си в редица телевизионни предавания, започвайки с "Big Brother“ през 2010 г. Други предавания, в които се появява, включват "Come Dine With Me“, "Ladette to Lady“ и "Celebrity Coach Trip“.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Маргарита Бойчева: Този феномен поставя България по съвсем нов начин на картата на световния морски подводен водолазен туризъм
14:13
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:26
Александра Петрова: Липсата на знания води до всякакви вярвания и склонност човек да бъде манипулиран
12:47
Ванга е объркала!
10:02
Психолог със съвети как да разбираме децата: Може да се усмихва, а душата му да търси прегръдка
08:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.