Sky News.
Обикновено препълнената туристическа атракция, една от седемте чудеса на света, бе затворена за обществеността, за да може принцът да се срещне с 15-те финалисти на тазгодишната награда Earthshot и да научи повече за техните проекти и надежди за бъдещето на планетата. Уилям е на петдневно посещение в южноамериканската страна във връзка със своя глобален екологичен конкурс Earthshot Prize, който цели да подкрепи иновативните решения за "поправянето" на планетата.
След като се снима с финалистите на стъпалата пред емблематичната статуя, принцът се разходи до мястото, където майка му Даяна е позирала преди повече от 30 години. От върха на планината Корковадо той се възхити на зашеметяващата гледка към града преди да продължи с програмата си.
Говорител на двореца Кенсингтън коментира: 'Принцът се радваше да се срещне с толкова много хора от целия Рио през последните няколко дни. Той беше впечатлен от това как мнозина с умиление си спомнят посещението на майка му в този красив град."
Церемонията по връчването на наградите Earthshot ще се проведе тази вечер в "Музея на утрешния ден" в Рио. Сред известните гости ще бъдат Кайли Миноуг и канадският певец Шон Мендес, а петимата победители ще получат награда от по 1 милион паунда.
Премиерът Кийър Стармър също ще присъства на церемонията, където принц Уилям ще произнесе основната реч. По-късно двамата ще се срещнат със световните лидери на конференцията за изменението на климата COP30, която ще се проведе в амазонския град Белем.
Принц Уилям се снима пред статуята на Христос в Рио, където Даяна позира преди 30 години
© Sky News
Още от категорията
/
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, които да предизвикат снеговалеж в ниските части на България
11:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:55 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:28 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.