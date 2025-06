Принцеса Даяна ходила при врачки

© Зад сиянието на диамантените тиари и етикета на "Принцеса на народа“, Даяна носела в себе си тиха, но дълбока болка - болка, която я отвела отвъд границите на видимия свят. Докато милиони я боготворяха, а медиите следяха всяка нейна крачка, принцесата търсела спасение далеч от светлините на прожекторите — в сферата на невидимото, тайнственото и окултното.



С напукания ѝ брак с принц Чарлз дошли и въпросите, на които дворцовите съветници не можели да отговорят. Именно тогава, според биографа ѝ Андрю Мортън, започнало духовното ѝ търсене. Съвет от близките ѝ приятели — принц Андрю и Сара Фъргюсън — я отвел при астроложката Пени Торнтън. Оттам насетне духовният ѝ кръг се разширил с още фигури от света на необяснимото: екстрасенси, ясновидци, медиуми, лечители. Сред тях били имената на Бети Палко, Деби Франк, Рита Роджърс, Васо Кортезис и "енергийния лечител“ Джак Темпъл, който използвал радиестезично махало.



"Просто исках да разбера дали има светлина в края на тунела“, казва Даяна в едно от интервютата си след развода — признание, което разкрива колко отчаяно ѝ е липсвала утеха в изолацията на кралския двор. Често се чувствала като чужденка сред собственото си семейство и е търсела опора в невидимото, когато реалността ѝ отказвала такава.



Не всички обаче приемали това с разбиране. Принц Чарлз, по сведения на приближени, не скривал подигравките си относно увлеченията ѝ по астрологията. Телохранителите ѝ пък си спомнят, че страховете ѝ понякога приемали ирационални измерения — като момента, когато споделила, че чувства, сякаш е била поразена от "невидим пистолет“ в Хайд Парк.



Въпреки скептицизма около нея, принцесата продължила да се допитва до отвъдното чак до последните месеци от живота си. Последната ѝ известна среща с медиум била с Рита Роджърс, заедно с Доди ал-Файед, малко преди трагичната им гибел през 1997 г. Роджърс си спомня Даяна като жена с изключителна интуиция — човек, който веднага усещал фалша.



Този неин интерес към духовното всъщност не е прецедент в британската монархия. Кралица Виктория провеждала спиритически сеанси, а кралицата майка също имала склонност към свръхестественото. Дори принц Хари в мемоарите си "Spare“ признава, че е търсил контакт с духа на майка си чрез медиум.



Бившият иконом на Даяна, Пол Бърел, отива още по-далеч – той вярва, че духът ѝ още броди в дома му. "Тя още е тук – не като икона, а като душа“, казва той в телевизионното шоу Celebrity Help! My House is Haunted.



Може би тъкмо в тези паралелни светове — между звездите, картите и сенките — Даяна е намирала онова, което не е могла да получи от короната: разбиране, свобода и надежда, че съдбата може да бъде преписана, пише Edna.bg.