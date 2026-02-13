Принц Хари подготвя целенасочени усилия за помирение с отчуждения си брат преди бъдещото възкачване на принца на Уелс на трона. Наблюдават се все повече признаци, че по-младият син на крал Чарлз е готов да "зарови томахавката" след години на напрежение. Кралски източници заявяват, че 41-годишният Хари тихо планира "внимателно разчетена дипломатическа мисия и боен план", с цел да смекчи враждата, която от години бележи монархията.Според информацията, планът му е съобразен с Invictus Games догодина в Бирмингам и би могъл да предостави първата реална възможност за публично събиране на двамата братя след погребението на кралица Елизабет II през 2022 г. Служител от двореца коментира:"Изглежда, че Хари опипва почвата за помирение. Invictus Games в Бирмингам се очертават като ключов момент, нещо символично, но безопасно, под знамето на кауза, която всички могат да подкрепят. Споменът за първите игри през 2014 г. още е жив, тогава Чарлз, Камила и Уилям бяха там, горди и единни. Ако решат да се появят заедно отново, това няма да е просто възможност за семейна снимка, а знак към света, че кралското семейство най-сетне е готово да остави зад себе си пукнатините от последните няколко години."Отношенията между принц Уилям и принц Хари се влошиха след брака на Хари с Меган Маркъл през 2018 г. и преместването им в Калифорния две години по-късно. Последният път, когато двамата говориха публично, беше на погребението на кралицата, а по-късно Хари описа своите оплаквания в мемоарите от 2023 г. "Резервен", представяйки 43-годишния Уилям като избухлив и непреклонен.Според източници принцът на Уелс обаче се противопоставя на опитите за изглаждане на отношенията. Кралски източник подчертава: "Засега няма реални признаци, че Уилям иска да отвори отново тази врата. Той е силно защитнически настроен към семейството си и смята, че публично са нанесени прекалено много щети, за да може всичко просто да се замете. Не става толкова дума за инат, колкото за предпазливост, той не иска нов кръг от емоционални последици, разиграни пред камерите. Засега позицията му е да изчака и да види, вместо да прибързва."Същият източник добавя: "Засилва се усещането, че тази безизходица не може да продължи вечно. Хари сякаш осъзнава, че някой от двамата трябва да отстъпи, и е готов той да бъде този човек. Той знае, че времето тече, ролята на Уилям се променя, монархията се трансформира, и е в интерес на всички да се намали напрежението, преди тежестта на Короната да се прехвърли отново. На този етап не става дума толкова за извинения или вина, а за изграждане на по-спокойна основа за момента, когато Уилям в крайна сметка заеме трона."77-годишният крал Чарлз III, който се лекува от рак, вече е предприел предпазливи действия за възстановяване на връзката с по-малкия си син. Двамата са пили чай в Clarence House миналата година, което вътрешни хора описват като "уважително", макар и "предпазливо рестартиране". Един кралски коментатор отбелязва: "Възможно е Чарлз да е стигнал до момент, в който приема, че Хари има право на своите гледни точки. Насаме той може да признава, че и баща, и син са допуснали грешки, но е достатъчно възрастен, и достатъчно мъдър вече, за да види как собствените му решения са оформили усещането на Хари за изолация. Това самосъзнание като че ли го прави по-отворен към помирение, отколкото Уилям, който все още пречупва нещата през призмата на дълга и самозащитата. За разлика от него Чарлз изглежда търси малко спокойствие, преди да стане прекалено късно., пише dir.bg"