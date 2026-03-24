Принудиха холивудска звезда да напусне дома си
©
Любимецът на дамите - световноизвестният актьор Джейсън Момоа, е принуден да напусне дома си в Оаху, след като властите предупреждават за опасна буря, насочваща се към Хаваите. В свое Инстаграм стори актьорът споделя, че е напуснал Северния бряг заедно със семейството си, като допълва, че са в безопасност, въпреки прекъсванията на електрозахранването. Същевременно изразява съпричастност към хората, които не са имали същия късмет.
"Семейството ми е с мен. Излязохме от Северния бряг... токът спря... Засега сме в безопасност, но има много хора, които не бяха, така че ви изпращаме цялата си любов", с това трогателно послание актьорът се обръща към своите фенове и последователи.
През последните седмици островите са засегнати от серия силни бури, довели до наводнения и сериозни щети. Над 200 души са били евакуирани от района на Оаху, а материалните загуби се очаква да надхвърлят 1 милиард долара.
Въпреки трудната ситуация, Момоа отново показва съпричастност. Заедно с половинката си - актрисата Адриа Архона той се включва в инициатива за подпомагане на пострадалите, като двамата раздават храна на нуждаещите се. Акцията е организирана от местната ресторантска верига Zippy's, която активно подкрепя общността в кризисни моменти, пише ladyzone.bg.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.