Продуцентът Георги Тошев се връща в bTV?
©
Репортажът на Тошев в "Преди обед" беше доста дълъг – точно както той традиционно ги правеше, преди в студиото на предаването на влезе вече бившата му водеща Венета Райкова. На практика това беше малко филмче за "Цирк дю Солей", който планира да изнесе няколко представления в България идната пролет. Дали е било платен репортаж преди гостуването на формацията у нас, не стана ясно, но е факт, че с него бившият творчески директор на "Преди обед" направи неформално завръщане на старото си работно място. Към момента той не фигурира официално в екипа на предаването, нито е част от телевизията. Но фактите са факти – Би Ти Ви излъчи репортажа му, въпреки че уж беше спряла да работи с него.
Възможно е Тошев да е предоставил работата си на "Преди обед" като външен автор, който няма трудов договор с телевизията. При всички положения това е знак, че сътрудничеството му с Би Ти Ви е възобновено. В същото време журналистът сподели през социалните мрежи, че работи върху няколко нови проекта заедно с популярния в арт средите фотограф, оператор и режисьор Стефан Н. Щерев.
Двамата пътуваха заедно зад граница – първо в Европа, а после – в Япония, за да снимат документални филми. Малко след като излъчиха репортажа за "Цирк дю Солей", журналистът се похвали със снимки с родната звезда в Холивуд – Мария Бакалова. Той съобщи за нов проект, който започва, очевидно с нея. Възможно е да снима документален филм за актрисата, по-слабо вероятно е планира да прескочи към художествените проекти.
"В Мария живеят толкова различни жени – смях, дълбочина, любопитство, свобода. С нея приятелството е приключение, а всяка среща – малък празник, който остава дълго след края. Среднощна София, безкрайни истории и нов проект в движение... Мария е празник!", написа Тошев в социалните мрежи. Дни след тази среща той направи "включване" в социалните мрежи от Виена. При толкова много проекти той все пак има нужда от платформа, на която да ги рекламира, за да достигнат до широката публика. Би Ти Ви досега играеше перфектна роля в това отношение. Едва ли би се лишил от възможността да се завърне там. Кога обаче това ще стане официално, времето ще покаже, пише "Уикенд".
Още по темата
/
Бебе № 4 е вече факт
09:35
Още от категорията
/
Meteo Balkans предупреди: Идват интензивни снеговалежи и поледици, по-добре отложете пътуванията!
10:09
"По-голям интерес към пътуванията през този Коледно-новогодишен сезон": Туроператор обясни има ли повишение на цените
10:08
Празник е! Огънят в печката трябва да гори непрекъснато, за да пази дома от зли духове и да донесе здраве
08:32
Климатолог: Коледните празници най-вероятно ще преминат при динамично време, но условията ще са добри за пътуване
22.12
bTV обяви нова промяна
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:11 / 22.12.2025
НИМХ: Снежни виелици и навявания на 25 декември
18:12 / 22.12.2025
Почина емблематична фигура в българското акушерство и гинекология...
14:06 / 22.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.