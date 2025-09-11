ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Донка Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама в съотношение 2/3 зеленчуци и 1/3 плодове
"Говорим за пълноценни белтъчни продукти, като мляко и млечни продукти, месо, риба и яйца,“ каза тя и обясни, че в млякото и млечните продукти се съдържа калций и затова те са важни катализатори на обменните процеси и структурните елементи на костите. А месото, рибата и жълтъка на яйцето са богати на желязо, което влиза в кръвотворенето директно.
"То е хемово желязо, влиза в хемоглобиновата молекула. Ето защо пълноценните животински продукти със зеленчукова гарнитура или с богати на витамин С плодове увеличават още повече използваемостта на желязото, налично в животинските храни.“
По думите й е изключително важно да се консумират много зеленчуци и плодове, а есента предлага много възможности за това. "Свежите плодове и зеленчуци от нашия регион са най-богати на витамини, минерали, антиоксиданти и фибри. Няма нищо по-добро от това, именно сега да увеличим количеството на техния прием,“ посочи специалистът по хранене и обясни, че ако през цялата година препоръката е консумация на 400 грама плодове и зеленчуци на ден, сега е добре да се консумират около 500-600 грама в съотношение 2/3 зеленчуци и 1/3 плодове. "Продължаваме да консумираме 2-3 пъти седмично и пълнозърнести зърнени храни, бобови, ядки и семена, които обогатяват менюто.“
Според проф. Байкова не се препоръчват приемането на добавки към храната когато човек е здрав. "Но ако все пак това са лица след тежки боледувания, във възстановителен период, ако това са хора с желязодефицитни състояния и прочие, тогава по преценка на техният доверен личен лекар, добре е да направят едно суплементиране, обогатяване с хранителни добавки.“
