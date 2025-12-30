Проф. Георги Рачев: Ако ще ходите на новогодишен концерт на площада, се облечете добре! Температурите ще са минусови!
Той препоръча на новогодишните концерти на площада хората да се облекат добре, защото температурите ще са между -5 и -4°.
"На 1 януари ще има голям антициклон, центърът е над Балканския полуостров. Следващите 2 дни ще бъдат много студени, ще са т.нар. ледени дни- и максималните температури ще са минусови", каза климатологът.
"Посред нощ на 1-ви се очакват температури около -11° по високите части в планините. Малка е вероятността за сняг при посрещането на Новата година, но дори да превали, той няма да натрупа", обясни той.
"През първия уикенд се очакват доста по-високи температури в Южна Европа. В Рим човек може да се разходи по камизолка и по ризка. Изпращаме третата най-топла година в историята ни, но ще знаем със сигурност след 20 януари", обяви проф. Рачев.
Взривно затопляне започва през уикенда и продължава през първата седмица на януари, включително и по Йордановден, а по места и в следващите дни. В планините обаче се очакват все така минусови температури и мразовито време. Според прогнозата имало вероятност на в. Тодорка температурите да паднат и до -25°.
Валежите през януари ще бъдат в норма, но се очаква месецът да бъде по-топъл от стандартното за периода, коментира климатологът.
