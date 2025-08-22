ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Георги Рачев: Днес в 12 часа започва!
© bTV
По думите му два студени фронта ще носят по-свеж въздух, след вторник отново започва затопляне. "От вторник ще започнат да се покачват темепратурите, после отново ни очакват хладни дни", каза той.
Валежите няма да са кой знае какво, до 10-15 л/кв.м, прогнозира климатологът. Според Рачев температурите няма да се срутят, няма да замръзнем. Ще има ветрец, вали и всичко това ще приключи до полунощ. През уикенда ще има много хубаво, свежо време.
Не виждам катастрофална промяна на времето, обобщи проф. Рачев.
"Около 12 часа днес в Западна България ще започнат превалявания, ще приключат в Източна около 20 ч. Трябва да вали, имаме нужда, но няма да вали кой знае колко. Не трябва да гледаме с големите розови очила. Трябва да се мисли. Източват се язовирите", коментира още климатологът.
Той прогнозира, че в началото на септември се връщат температурите около 30 градуса.
