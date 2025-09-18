ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали усложненията и тежките случаи
© БНТ
Плановете на здравното министерство е тази ваксина да стане задължителна, друг е въпросът, че все още не е отпуснат финансов ресурс за това.
"Надяваме се и да се намерят съответните финанси за това нещо. Причината е, защото варицелата е една от най-разпространените в момента инфекциозни заболявания, със сигурност най-разпространената шарка, с официално регистрирани между 25 и 30 хиляди на година и все пак е една от тежко протичащите шарки. Особено пък сега, когато детето се разболее, родителите не са прекарали, на възраст над 20 години вече протича много тежко, който е карал знае, с тежък обрив, обривът става на гнойни мехурчетата, след това се образуват корички и нерядко се образуват кожни дефекти. Това е всъщност едно от детските заболявания. Когато всъщност имунитета е много по-реактивен на децата, те се справят по-лесно, по-бързо, но ако по някаква причина не са боледували, вече на възрастните доста по-тежко протича и, както казах, нерядко и с кожни дефекти. И освен това, вирусът остава в организма и след това, след години, когато ни спадне имунитета, той ще се изяви като зостер. Имена голяма част от хората са карали херпес зостер, знаят какво, отново с обрив, но с много силни невралгични болки, защото всъщност този вирус се задържа по нервите и мехурчетата също са по хода на нерва с много силно така възпаление на самия нерв. Така че с една ваксина ще могат да се предпазят огромен брой деца. Страните, които вече са го въвели, сред които са така над половината европейски страни, както и в Америка, те отчитат намаляване вече на хоспитализациите, на усложненията, на тежките случаи, което всъщност е много важно. И от години се разглежда тази възможност да стане тази ваксина задължителна, т.е. да може държавата да се погрижи за децата и тази ваксина на практика да стигне до всички", посочи пред БНТ проф. Христова.
Министерство на здравеопазването предвижда безплатно да могат да се ваксинират само децата.
"Това ще бъде за деца между 12 и 15-месечни като първа доза и между 4 и 6 години като втора доза. За тях държавата ще осигури. А за всички над тази възраст могат да си направят и е желателно, като децата между 6 и 13 години трябва да има поне 3 месеца интервал между двете дози. А вече по-големите, дори един месец между двете дози е достатъчен. Могат да се ваксинират и възрастни. Пак с две дози, пак с интервал."
Още от категорията
/
Кралска вечеря в замъка "Уиндзор": Чарлз и Камила посрещнаха Тръмп и Мелания с богато меню и скъпи вина
08:32
Софи Маринова гушка бебе
17.09
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
17.09
От този плодов сок има немалки ползи за здравето ни, помага за регулиране на кръвното и холестерола
17.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Денис Никифоров, психолог: Децата са симптом на родителите
15:47 / 17.09.2025
Кои храни подпомагат щастието след 50-годишна възраст?
13:28 / 17.09.2025
Тези билки стават опасни в горещото време, не трябва да правите ч...
13:14 / 17.09.2025
От този плодов сок има немалки ползи за здравето ни, помага за ре...
13:28 / 17.09.2025
От този плодов сок има немалки ползи за здравето ни, помага за ре...
12:55 / 17.09.2025
Бутонът за допълнителна центрофуга на пералнята може да ви спести...
12:28 / 17.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.