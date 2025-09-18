Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи. Това обясни проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.Плановете на здравното министерство е тази ваксина да стане задължителна, друг е въпросът, че все още не е отпуснат финансов ресурс за това."Надяваме се и да се намерят съответните финанси за това нещо. Причината е, защото варицелата е една от най-разпространените в момента инфекциозни заболявания, със сигурност най-разпространената шарка, с официално регистрирани между 25 и 30 хиляди на година и все пак е една от тежко протичащите шарки. Особено пък сега, когато детето се разболее, родителите не са прекарали, на възраст над 20 години вече протича много тежко, който е карал знае, с тежък обрив, обривът става на гнойни мехурчетата, след това се образуват корички и нерядко се образуват кожни дефекти. Това е всъщност едно от детските заболявания. Когато всъщност имунитета е много по-реактивен на децата, те се справят по-лесно, по-бързо, но ако по някаква причина не са боледували, вече на възрастните доста по-тежко протича и, както казах, нерядко и с кожни дефекти. И освен това, вирусът остава в организма и след това, след години, когато ни спадне имунитета, той ще се изяви като зостер. Имена голяма част от хората са карали херпес зостер, знаят какво, отново с обрив, но с много силни невралгични болки, защото всъщност този вирус се задържа по нервите и мехурчетата също са по хода на нерва с много силно така възпаление на самия нерв. Така че с една ваксина ще могат да се предпазят огромен брой деца. Страните, които вече са го въвели, сред които са така над половината европейски страни, както и в Америка, те отчитат намаляване вече на хоспитализациите, на усложненията, на тежките случаи, което всъщност е много важно. И от години се разглежда тази възможност да стане тази ваксина задължителна, т.е. да може държавата да се погрижи за децата и тази ваксина на практика да стигне до всички", посочи пред БНТ проф. Христова.Министерство на здравеопазването предвижда безплатно да могат да се ваксинират само децата."Това ще бъде за деца между 12 и 15-месечни като първа доза и между 4 и 6 години като втора доза. За тях държавата ще осигури. А за всички над тази възраст могат да си направят и е желателно, като децата между 6 и 13 години трябва да има поне 3 месеца интервал между двете дози. А вече по-големите, дори един месец между двете дози е достатъчен. Могат да се ваксинират и възрастни. Пак с две дози, пак с интервал."