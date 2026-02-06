Проф. Рачев: Чака ни едно дежа вю – всичко е подгизнало във вода
"Нощес валя в Югоизточна България, сериозни валежи има в Португалия и Испания. Атлантическият океан бълва циклон след циклон, те минават през Иберийския полуостров, много вали, всичко е подгизнало във вода, и дори не някакви фантастични количества, а те са много големи, предизвикват наводнения. Говорим за 5-10-хиляди души евакуирани, има няколко загинали, и отново ще вали“, каза професорът.
"Вчера в Берлин летището беше затворено в продължение на няколко часа – сериозно обледенение на самолети, на писта. Франкфурт от хиляда полета, някъде сто не бяха изпълнени, заради това обледенение, което и в България го имаме, този сравнително студен дъжд, но течен, и като падне, веднага замръзва – няма как да бъде преодолян“, обясни още той.
И заключи – времето е много динамично в цяла Европа.
"Това е Стефани – поредният циклон. Той е за днес, на обяд, така ще изглежда. В Източна България между 12 и 5 часа сутринта преваляваше и сега прекапва на някои места, но общо взето Стефани си отива на изток, а отново идва нашият Даниел и тогава, по неговата източна периферия, в България ще нахлуе този по-свеж въздух. Северозападна България ще усети някакви снеговалежи, докато в останалата част ще има валежи от дъжд, поне такава е прогнозата засега“, каза проф. Рачев пред bTV.
От 10-и февруари се очаква леко захлаждане, уточни климатологът.
