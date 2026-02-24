Ще остане по-топло от нормалното - между 12 и 15 градуса. Днес може да се окаже най-топлия ден, коментира проф. Георги Рачев.Студеният фронт е вече на нашата Северна граница. От Северозапад ще проникне студен фронт, който само ще премине през страната, но няма да се задържи. Очертава се един много голям антициклон. Не се очаква студ и сняг. Ските са гарантирани поне до осми март. В Париж ще са рекордните 21-22 градуса. Мюнхен 18-19 градуса. В Алпите започва голямо топене, сигнализира Рачев.Цяла зима Балканите бяха по-топли, отколкото Европа, но сега нещата се обръщат.Началото на март месец ни очакват равномерни температури от порядъка на 9-10 градуса. В първите дни на март не се очаква сняг. В празничния ден 3-ти март ни очаква сравнително топло и меко време, обеща пред bTV климатологът.На Боровец максималните температури достигат 4-5 градуса. Снежната покривка ще си остане в продължение на повече от месец. Чудесни условия за спорт и туризъм. На Пампорово ще превали малко сняг.