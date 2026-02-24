Проф. Рачев: Днес може да се окаже най-топлият ден
© bTV
Студеният фронт е вече на нашата Северна граница. От Северозапад ще проникне студен фронт, който само ще премине през страната, но няма да се задържи. Очертава се един много голям антициклон. Не се очаква студ и сняг. Ските са гарантирани поне до осми март. В Париж ще са рекордните 21-22 градуса. Мюнхен 18-19 градуса. В Алпите започва голямо топене, сигнализира Рачев.
Цяла зима Балканите бяха по-топли, отколкото Европа, но сега нещата се обръщат.
Началото на март месец ни очакват равномерни температури от порядъка на 9-10 градуса. В първите дни на март не се очаква сняг. В празничния ден 3-ти март ни очаква сравнително топло и меко време, обеща пред bTV климатологът.
На Боровец максималните температури достигат 4-5 градуса. Снежната покривка ще си остане в продължение на повече от месец. Чудесни условия за спорт и туризъм. На Пампорово ще превали малко сняг.
Още по темата
/
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем. В опасните точки има екипи
21.02
АПИ припомни денонощния телефон, от който граждани и фирми да получат актуална информация за обстановката във всяка точка
21.02
Още от категорията
/
Експерт: При обратна продажба на бижута се изплаща само цената на златото като скрап, която е по-ниска от тази при инвестиционните продукти
10:31
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса – става 1600 вата
09:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Започват Великденските пости
08:31 / 23.02.2026
Интересен празник е днес
08:31 / 23.02.2026
Вижте какво време ни очаква на 23-ти февруари
08:33 / 23.02.2026
Играта, която превзе ефира, но не и сърцата на зрителите
14:23 / 22.02.2026
Любо Киров с национално турне в 13 града, идва и във Варна
14:01 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.