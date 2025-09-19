"Наближава астрономическата есен. Дотогава обаче ни очаква слънчево, топло и сухо време. Такова ще остане времето чак до другия четвъртък, когато ще настъпи някакво подобно на есен време“, каза климатологът Георги Рачев."В понеделник, вторник и сряда температурите на повечето места ще са над 30 градуса, което за края на септември месец е лято в есента“, каза пред bTV Рачев.След това ще започне захлаждане, но времето ще остане сухо.От другия четвъртък, 25 септември, се очаква понижение на температурите и "есенен режим".