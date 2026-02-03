Проф. Рачев: Идва затопляне
© bTV
По думите му още от вторник започва затопляне и в четвъртък се очакват валежи от дъжд. Той предупреди да се внимава за поледици.
"Активно снеготопене ни очаква. Язовирите се понапълниха. Над Атлантическия океан се разиждат нови и нови циклони, които оказват влияние на времето“, посочи пред bTV климатологът.
Проф. Рачев обясни, че температурната амплитуда в Европа е около 30 градуса – от 16 в Лисабон до -16 във Вилнюс. Той разказа, че тази седмица във Франция, край Бордо, са станали свидетели на необичайно явление за февруари – торнадо.
"От четвъртък – над 10 градуса, събота – валежи. В цяла Европа е много по-топло. Студеният въздух може да налази за малко Източна Европа, но предимно топло. Февруари е с най-непредвидимо време – хем топло, хем студено. Може да достигне до над 20 градуса, може да е и -10“, обясни климатологът.
В Пловдив през следващите дни се очакват максимални температури до 12 градуса. Бургас ще бъде също топло, температурата на морската - вода между 5 и 7 градуса. Подобно ще бъде времето и във Варна.
В Русе и Плевен също ще има повишаване на температурите, но там трябва да внимават за поледици. Той каза още, че валежи от сняг се очакват само в планините.
