Проф. Рачев: Лятото е свършило за тези, които си го представят до 41 градуса!
В петък температурите ще са от 31 до 39 градуса. Тази година на морето времето е много хубаво и туристическия бизнес няма от какво да се оплаква.
В събота и неделя в София ще е 26-27 градуса.
Йонко Иванов: Във влаковете се качваме с пожарогасител, носим си и бански. Вътре няма климатици!
18.08
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
18.08
Голямо задръстване след границата ни Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
18.08
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
18.08
Big Brother се завръща
18.08
Учени откриха неочакван трик за контрол на диабета - не включва д...
22:58 / 18.08.2025
Катрин Зита-Джоунс: Нормално е да имаш 4 къщи
20:30 / 18.08.2025
Има ли червилото ви тези 2 съставки - изхвърлете го веднага
21:04 / 18.08.2025
Жълт код за значителни валежи, градушки и гръмотевици в 11 област...
13:22 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украи...
13:23 / 18.08.2025
