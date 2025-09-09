ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев: Не иска да си ходи това лято
© bTV
"Искрено се надявам пожарът в Рила да получи 10-15 л. на кв. метър и да се ликвидира, защото тази година гори страшно много", заяви професорът. Според него е много малка вероятността пожарът в Сакар да бъде изгасен по естествен път. За седмица напред няма никаква прогноза за съществен валеж, ще има вятър, който ще усложнява тепърва обстановката.
През почивните дни ще е сравнително добро и хубаво времето, по планините на изолирани места ще вали. Времето и в понеделник. На 15 септември Рачев призова дечицата, които отиват на първия си учебен ден, да си вземат дрешка, защото ще е хладно.
"Не иска да си ходи това лято и продължаваме да бъдем 5 градуса над нормата", заяви пред bTV Рачев. И в Пловдив, и в София ни очакват хубаво, топло време, следващата седмица. Много високи ще са сутрешните температури в Пловдив.
Още по темата
/
Българи чакат с часове на летището в Ханя, след инцидент със самолет, издадени са им ваучери за храна и вода
08.09
Още от категорията
/
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако вътрешното производство не се компенсира с внос
08.09
Владо Карамазов: Предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият
07.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако ...
22:21 / 08.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
16:31 / 08.09.2025
Почина голяма рок легенда
09:53 / 08.09.2025
Любими храни и напитки увреждат трайно мозъка
09:52 / 08.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:13 / 07.09.2025
Голямо признание за българска актриса в Турция
21:13 / 07.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.