Вали в Царево - сериозни количества от над 20 л. на кв. м от полунощ. Вали само там. Днес ще нахлуе малко по-хладен въздух. В средата на есента сме и не трябва да очакваме чудеса. Това каза климатологът проф. Георги Рачев по bTV.Той заяви, че се очакват хубави температури покрай Димитровден.По думите му в София днес малко ще се понижат температурите заради студен фронт от север. Въпреки че седмицата ще е хладна, тя ще е по-топла от миналата.От петък до неделя се очакват превалявания в цяла България, но сравнително ограничени по площ и количество.