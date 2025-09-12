ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев: Учителите да предвидят един мокър вариант за първия учебен ден
"Но с ботуши да ходим на първия учебен ден – няма да стане. Учителите да предвидят един мокър вариант за понеделник“, допълни той.
"Снощи трябваше да гърми, дори градушки да пада. Оказа се – нищо. В България продължава да е брутално сухо“, каза още климатологът пред bTV.
През следващите дни ще остане сравнително топло. Сутринта ще е по-хладно.
Събота и неделя до късния следобед времето ще е хубаво, но след това ще има леко влошаване на времето.
Максималните температури през втората половина на септември ще са около 27-28 градуса.
