Проф. Рачев: Времето е само за кисело зеле, след 20 дни ще е готово!
Средиземноморски циклон ще мине през България във вторник срещу сряда и ще понижи температурите. Може малко да росне, но ще е слаба работа, посочи професорът. Чака ни хубаво, сухо време.
"Времето е само за кисело зеле, който го е сложил сега, след 20-25 дни ще е готово", пошегува се Рачев.
