Типично есенно време. Топло, слънчево време, в разгара на циганското лято сме. Това каза пред bTV метеорологът проф. Георги Рачев и прогнозира хубаво време до 15-16 ноември.Средиземноморски циклон ще мине през България във вторник срещу сряда и ще понижи температурите. Може малко да росне, но ще е слаба работа, посочи професорът. Чака ни хубаво, сухо време."Времето е само за кисело зеле, който го е сложил сега, след 20-25 дни ще е готово", пошегува се Рачев.