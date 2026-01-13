Проф. Рачев каза кога се затопля
По думите му времето ще е облачно, но остава сравнително топло за сезона.
"В Югозападна Българя не се очаква дъжд. В планините ще прехвърча сняг, ще духа силен вятър“, каза пред bTV Рачев.
"В София вече има положителни температури. Сряда до петък затопляне. В събота студен въздух леко ще понижи температурите уикенда“, посочи още климатологът.
От понеделник ни очаква "безизразно време“ – облачно и сравнително топло.
"Вторият голям процес - евентуално следващ циклон, се очертава около 24-25 януари. В неделя ще се разбере какво ще се случи“, каза проф. Георги Рачев.
В София средната януарска температура е малко под нула градуса. Топло е въпреки отрицателните сутрешни температури, уточни климатологът.
