Проф. Рачев предупреди за сняг и поледици по пътищата
©
"Късно довечера, та дори и рано сутринта ще започне снеговалежът в югозападна България. Валежът започва от дъжд и след това масово ще го обръща на сняг. Тези, които пътуват - ако успеят утре до обед ще е най-добрият вариант, за да избегнат усложнената метеорологична обстановка. Има вероятност за поледица. Напълно оборудван трябва да е автомобилът", призова през bTV Рачев.
В останала част на Европа остава сравнително нормално време, като дъждът е по Средиземноморието. Снегът в планините у нас ще донесе нови 20 см.
След Коледа температурите ще се понижат, подчерта метеорологът, по Нова година ще има писти, които ще са готови за спускания. Декември си отива топъл, но около Нова година застудява.
В София ще завали дъжд рано сутринта в утрешния ден, точно на Коледа най-интензивни ще са валежите от дъжд в столицата. В Пловдив ще бъде топло по празниците, заяви Рачев.
На Пампорово ще вали сняг, може би към 20 см нов сняг. От началото на следващата седмица идват ледени дни с изцяло минусови температури.
Още по темата
/
Meteo Balkans предупреди: Идват интензивни снеговалежи и поледици, по-добре отложете пътуванията!
10:09
Климатолог: Коледните празници най-вероятно ще преминат при динамично време, но условията ще са добри за пътуване
22.12
Какво ще е времето днес?
19.12
Още от категорията
/
"По-голям интерес към пътуванията през този Коледно-новогодишен сезон": Туроператор обясни има ли повишение на цените
10:08
Проучване разкри: Горещият и влажен климат по време на бременност крие риск за растежа на децата
09:36
Бебе № 4 е вече факт
09:35
Празник е! Огънят в печката трябва да гори непрекъснато, за да пази дома от зли духове и да донесе здраве
08:32
Дениз: Виктор е стиснат
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:11 / 22.12.2025
НИМХ: Снежни виелици и навявания на 25 декември
18:12 / 22.12.2025
Почина емблематична фигура в българското акушерство и гинекология...
14:06 / 22.12.2025
Кирил Вътев за Боян Радев: Изпращаме една ярка личност, не просто...
13:16 / 22.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.