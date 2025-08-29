ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев успокои обичащите морето през септември
© Plovdiv24.bg
Според него началото на септември ще бъде по-топло от обичайното, като температурите ще се задържат с половин до един градус над климатичната норма. На морето температурите ще останат подходящи за почивка – водата ще бъде около 26–28°C, а дневните стойности – често над 30°C.
"Вървим към есента, но с миши стъпки. Сутрините са малко по-хладни, денят намалява, но като цяло времето остава лятно“, коментира проф. Рачев.
Той подчерта, че резки температурни промени не се очакват, което е благоприятно за организма и селското стопанство.
Дългосрочните прогнози не предвиждат значителни валежи за първата половина на септември. Валежите ще бъдат под нормата – до 30% по-сухо време в Източна и Южна България, което допълнително усложнява вече съществуващия воден дефицит.
Очаква се в събота срещу неделя (31 август – 1 септември) леко захлаждане в Западна България – температурите ще се понижат с 7–8°C, но ефектът ще бъде краткотраен. В понеделник отново ще има възходяща температурна динамика благодарение на нов южен въздушен поток.
Прогнозата за топъл и сух септември е добра новина за всички, които планират късна почивка на море. Слънчев бряг, Златни пясъци, Созопол и Приморско ще посрещнат септемврийските туристи с отлични условия, макар и с по-засилен вятър в края на август – нещо обичайно за сезона.
Според прогнозните данни първите 10 дни на септември ще бъдат с хубаво време, а температурните аномалии ще бъдат в положителна посока, пише bTV.
Още по темата
/
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия бизнес с нелегални квартири в Халкидики
27.08
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
25.08
Още от категорията
/
Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние!
16:59
Шофьори: По-бързо и изгодно ще стигнем от един български град до друг, ако минем през съседна държава
16:06
През септември Yettel предлага пакет от две смарт устройства по избор без вноски за първите три месеца от договора
15:04
Обичаме да ги хапваме, но освен с удоволствие ни подхранват с витамини и минерали и спират лоши болести
28.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.