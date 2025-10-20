Bulgaria ON AIR. Вечната лента, белязала поколения зрители, отново се завърна на малкия екран – но този път с по-различен поглед към своето място в историята.
Историкът проф. Петър Стоянович коментира, че сериалът е "доказателство как се създава една историческа илюзия и как се лъже със средствата на киното“. По думите му, филмът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е бил ограничен:
"Лентата се развива в условията на пълна липса на конкуренция. Алтернативата по това време е да гледаш съветска телевизия. Ти си в безалтернативната делничност на устойчивата мизерия – имаш гарантирано само това, как няма да се прибереш и да гледаш сериала“, отбеляза той.
Според проф. Стоянович, съвременната младеж трудно може да се припознае в сюжета и идеологическите послания на сериала:
"Интербригадисти, партизани, този изключително плосък сблъсък на доброто и лошото няма как да ги вълнува. Дори каскадната част е на светлинни години по-слаба от паралелното световно кино.“
Историкът обаче подчертава, че носталгията към "На всеки километър“ не е непременно идеологическа:
"Носталгията би била тълкувана еднозначно, ако кажем, че всички зрители на този противоречив сериал са соц оплаквачи. Не е така. Тя е напомняне, че младостта никога повече няма да се върне. Този филм е част от младостта на поне две поколения. Когато хапчетата пред теб са повече от спомените, носталгията е глътката кислород, която те връща към живота.“
Любопитен факт е, че за заснемането на сериала са използвани над 200 километра филмова лента, а продукцията е гледана от над 400 милиона зрители по света.
Проф. Стоянович коментира и промяната във възприемането на актьорите и изкуството:
"През 60-те и 70-те години не е имало зрители в театралната зала, облечени в друго освен костюм. Днес всичко стана делнично. Човек започна да възприема всички облаги на духовното като проституция – плащаш и получаваш, без чувство и отношение.“
Той допълни, че уважението към сцената и изкуството е намаляло, а посещението на театър все по-често се възприема като обикновено развлечение:
"Когато отидеш облечен почти като клошар, означава, че си влязъл на топло да седнеш“, коментира с ирония историкът.
Въпреки критиките, проф. Стоянович отбеляза, че съвременният български театър е на изключително високо ниво, а киното също бележи напредък:
"И днес българският театър е силен, винаги ще има втора и трета цедка на кафето. И киното ни доста напредва. Просто имаме в пъти повече актьори и актриси, отколкото нужда от тях.“
