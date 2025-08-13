ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Тодор Кантарджиев: Не дръжте открити съдове с вода близо до вкъщи!
Професорът обясни, че в Китай носят маски не заради вируса, а "за да не се надишат с отровите, с които пръскат комарите". Той увери, че "няма риск за България засега, нямаме разпространения".
Във връзка с Кримска-Конго хеморагичната треска Кантарджиев посъветва: "Всички хора, които си имат домашни животни, когато ги чистят от кърлежи, да си слагат ръкавици или да ги мият животните предварително, защото треската се пренася от кърлежите". Към момента има един регистриран случай - по Черноморието.
Относно COVID-19 професорът обясни: "Има 30 болни души, очаква се увеличение, защото се появиха подварианти, които много лесно се разпространяват, но не са смъртоносни и не са опасни, няма да се връщат маските - леко протича заразата".
Защо трябва да се консултираме с лекар при задух, учестен пулс, замайване или стягане на гърдите в летните горещини
