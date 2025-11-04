Получих Почетния знак на президента с удовлетвореност. Приех наградата много въодушевено и емоционално. На върха на моя живот това наистина ражда удовлетворение. Това каза член-кореспондент проф. Васил Проданов – директор на Тракийския научен институт, дългогодишен директор на Института по философия към БАН и преподавател в УНСС, член на СИНПИ, в предаванетонаТой бе удостоен с Почетния знак на президента във връзка със забележителния му принос в развитието на съвременната философска мисъл, дългогодишната му научно-преподавателска дейност, както и за изключителните му заслуги към българската наука, философия и обществено развитие.За дългият му четири десетилетия преподавателски живот той има хиляди студенти и 20 докторанти, успешно защитили дисертации. "Има много популярни и публични личности, министри, анализатори, висококвалифицирани специалисти и аз ги чувствам като свои интелектуални деца. През дългия си научен живот съм получавал десетки награди на различни равнища, от различни институции не само в България, но и от чужбина“, сподели проф. Проданов.Младите поколения днес имат различни интереси и различни когнитивни характеристики от тези на предходните, отбеляза той.Това е резултат от бързо настъпващите промени във всички сфери на човешката дейност."Едно от смущаващите неща е, че с възхода на съвременните дигитални медии рязко се промениха и когнитивните характеристики и интересите на младите поколения, техните знания, това, от което се интересуват. До края на миналия век аудиториите се пълнеха със стотици студенти, които слушаха и записваха много внимателно. След това започнаха промени в техните знания.Последните поколения студенти, на които съм преподавал, израснали във времената на дигиталните технологии, не могат да задържат вниманието си повече от 5-6 минути. Това е кошмар! Неслучайно в глобален план се говори как да се контролират тези процеси, тъй като те имат последствия за интелектуалното развитие“, коментира проф. Проданов.