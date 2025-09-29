ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. д-р Ивайло Даскалов каза защо болестите на сърцето се "подмладяват" и отправи призив към всички хора
Превенция и навици
"Тази година Световната сърдечна федерация поставя фокус върху начините за превенция на сърдечно-съдовите заболявания. А приоритет са здравословното хранене, увеличаване на физическата активност и намаляване на вредните навици. Целта е една: да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания", подчертава полк. проф. д-р Ивайло Даскалов, началник на Клиниката по кардиология на Военномедицинска академия (ВМА).
У нас информационната кампания на Дружеството на кардиолозите в България преминава под мотото "В ритъма на сърцето“ и включва различни активности.
По традиция, във ВМА сме организирали възможност за безплатни консултации с наши специалисти – една инициатива, която вече има сериозна история зад гърба си и която винаги се радва на голям интерес от страна на пациентите.
По този начин ние даваме качествена и достъпна грижа на хората. Много пациенти идват всяка година и споделят, че разчитат именно на нашите специалисти за ранна диагностика и превенция. За нас това е признание, че усилията ни имат смисъл и е доказателство, че ВМА е място, на което хората могат да разчитат, когато става дума за здравето на сърцето, категоричен е проф. Даскалов.
Защо болестите на сърцето се "подмладяват“
През последните години се наблюдава “подмладяване" на болестите на сърцето. Този феномен вероятно е резултат на по-напреднала диагностика и информираност, което прави възможно да се постави диагнозата на много по-ранен етап, коментира проф. Даскалов. Той изброява и съвременните рискови фактори, които могат да ускорят появата на такъв тип заболяване – психически стрес, работа в електронна среда, липсата на достатъчно почивка и нощен сън, злоупотреба с наркотици и стимуланти, алкохол, цигари, нездравословно хранене и липсата на редовно спортуване.
Подчертава обаче, че голяма част от сърдечните болести се провокират от съчетанието на рискови фактори и генетична предопределеност. И тъй като никой не е в състояние да промени наследствеността си, то единствената възможност за предотвратяване остава профилактиката.
Фокус върху профилактиката
Това е и същността на Световния ден на сърцето – да насочим общественото внимание към важността от ежедневно спазване на профилактични мерки по отношение на сърдечно-съдовата система.
От най-голямо значение са превенцията на психо-емоционалния стрес, заседналия начин на живот, тютюнопушенето, нездравословното хранене и наднорменото тегло, оптимизацията на артериалното налягане, пълен контрол на захарния диабет, повишения холестерол и атерогенни фракции, пикочната киселина и нарушената бъбречна функция, които са сред основните рискови фактори.
Движение всеки ден
Ежедневно всички ние се нуждаем от умерена двигателна активност. Всеки трети възрастен е със слаба физическа активност. Физическото натоварване е много важно за доброто здраве на сърцето. Разбира се, физическите натоварвания трябва да бъдат съобразени с индивидуалните възможности на всеки.
Призиви към всеки от нас:
- Движете се по поне 30 минути всеки ден.
- Изберете активност, която ви носи удоволствие – танци, бягане, колело, плуване.
- Включете движението в ежедневието си – дори кратка разходка е от значение.
- Движете се по 25 минути всеки ден през месец септември в чест на Световния ден на сърцето, призовават от Световната сърдечна федерация.
Ние обаче съветваме да се движите поне по 30 минути всеки ден и да поддържате каквато и да е физическа активност, например: танци, бягане, каране на колело, плуване, стига това да предизвиква у вас положителни емоции и удоволствие, пояснява проф. Даскалов.
Балансирано хранене
Вторият значим фактор за сърдечно-съдово здраве е здравословното и балансирано хранене, което ни помага да поддържаме оптимално телесно тегло. Важно е да се ограничи употребата на сол, хидрогенирани мазнини, алкохол и тютюневи изделия. Вечерният калориен прием трябва да се сведе до минимум, същото важи и за консумацията на алкохол. Алкохолът предполага мезе, което е високо калорийна храна и е проблем. Това е най-прекият път към наднорменото тегло, казва още специалистът.
Сън, стрес и профилактика
На трето място, сериозни сърдечни проблеми можем да имаме и заради безсънието и стреса.
За да ги избегнем, трябва да включим в календара със задачи и редовните профилактични прегледи. Особено при наличие на фамилна обремененост, когато проследяването започва още в юношеска възраст. При мъже след 45 г. и жени след 55 г. профилактичните прегледи са силно препоръчителни и включват измерване на кръвното налягане, електрокардиограма, лабораторни изследвания на кръвна захар, холестеролова обмяна, бъбречна функция и пикочна киселина.
В ритъма на сърцето звучи животът ни. Нека се грижим за него – всеки ден, с всяко наше движение и избор, призовава проф. Ивайло Даскалов.
